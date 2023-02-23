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Первые изображения нового Hyundai Sonata 2024: он станет последней версией модели (фото)

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Hyundai Sonata станет оригинальнее на вид

Обновленный седан Hyundai Sonata отличается авангардным дизайном с необычной передней частью. В таком виде авто будут выпускать несколько лет, а затем снимут с производства.

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Опубликованы рендеры и шпионские фото нового Hyundai Sonata. Седан D-класса пройдет основательную модернизацию и будет представлен до конца первого полугодия. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Седан Hyundai Sonata заметили во время тестов

Дизайн Hyundai Sonata серьезно изменят в новом фирменном стиле. По примеру Hyundai Kona и Grandeur передняя часть украшена тоненькой диодной полосой, а решетка радиатора увеличена в размерах. Сзади обновлены фонари. Также заменены капот и передние крылья. Заряженные версии отличаются более агрессивным дизайном.

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Салон Hyundai Sonata 2024 не показали, но его также изменят. Ожидается, что на передней панели установят два больших дисплея.

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Сзади обновлены фонари

А вот двигатели Hyundai Sonata останутся прежними. В разных странах седан будет доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,6 л (180 л. с.), 2,0 л (240 л. с.) и 2,5 л (290 л. с.), а также гибридными установками на 195 и 205 л. с. Кроме того, будут выпускать 2,0-литровую 150-сильную версию с заводским ГБО.

Новый Hyundai Sonata станет последней версией модели. Ее планируют снять с производства до 2027 года и новое поколение не планируется, ведь седаны сейчас проигрывают конкуренцию кроссоверам.

Ранее Фокус сообщал, что новый Hyundai Accent показали на первых официальных изображениях.