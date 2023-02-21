Hyundai презентовали самый роскошный в мире грузовой фургон (фото)

Hyundai Staria-Load Premium получил улучшенную внутреннюю отделку и доступен только с автоматической коробкой передач. Фургон оснастили виртуальной панелью приборов, климат-контролем и камерой.

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Линейку Hyundai Staria-Load 2023 пополнила новая версия Premium. Это самый роскошный серийный грузовой фургон в мире. Подробности авто раскрыли на официальном сайте корейской марки.

[ + – ] Авто получило диодную оптику и литые диски Фото: Hyundai

Фургон презентовали в Австралии и именно в этой стране стартует продажа модели. Купить Hyundai Staria-Load Premium можно по цене от 51 240 австралийских долларов ($35 239).

[ + – ] В салоне улучшена отделка и увеличены дисплеи Фото: Hyundai

Новый Hyundai Staria-Load Premium предлагают исключительно в двухместном исполнении с грузовым отсеком объемом 4,9 куб. м. На водительском месте улучшена отделка – в частности, руль обшит кожей. Стандартными являются увеличенные 10,25-дюймовые дисплеи виртуальной панели приборов и мультимедиа. Для утилитарных коммерческих моделей это редкость.

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Комплектация Hyundai Staria-Load расширена и включает полностью диодные фары, 17-дюймовые литые диски, бесключевой доступ, климат-контроль, беспроводная зарядка смартфонов, камеру, навигацию и электропривод багажной двери. Также включен набор систем безопасности – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль "слепых" зон и усталости водителя.

[ + – ] Объем грузового отсека составляет 4,9 куб. м Фото: Hyundai

Фургон Hyundai оснащен 2,2-литровым 174-сильным турбодизелем. Его комплектуют исключительно 8-ступенчатой автоматической КПП.

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