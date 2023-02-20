Смена образа: новый Hyundai Accent 2023 рассекретили до премьеры (фото)

Hyundai Accent изменится до неузнаваемости и станет оригинальнее на вид. Седан дебютирует с 1,5-литровыми бензиновыми двигателями мощностью до 160 л. с.

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Опубликованы официальные фото Hyundai Accent шестого поколения. Недорогой седан В-класса презентуют 21 марта. Об этом сообщает официальный сайт корейской марки.

Новый Hyundai Accent 2023 будет доступен только в кузове седан. Авто полностью изменится внешне и станет гораздо выразительнее на вид. В профиль оно напоминает старшую модель Hyundai Elantra благодаря характерному клиновидному силуэту и рельефным граненым боковинам.

[ + – ] Во внешнем виде теперь преобладают грани Фото: Hyundai

Вместе с тем, передняя часть Accent выполнена в духе кроссовера Hyundai Kona 2023 и минивэна Staria. У седана широкая решетка радиатора и тоненькая диодная полоса на всю ширину кузова.

Салон Hyundai Accent не рассекречен, но известно, что на передней панели установят большие дисплеи виртуальной панели приборов и мультимедиа.

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Поначалу седан Hyundai Accent будет предложен с 1,5-литровыми бензиновыми – 115-сильным атмосферным и 160-сильным турбированным. Начальную версию будут комплектовать 6-ступенчатой механической КПП или вариатором, а более мощную – механикой и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Основным предприятием по выпуску Hyundai Accent станет завод в Индии – он будет поставлять машины для стран Азии и Латинской Америки. В некоторых странах модель будет известна под названием Verna.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai готовят новый компактный кроссовер Mufasa. Он станет дешевой альтернативой Tucson.