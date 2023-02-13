Hyundai готовят новый бюджетный кроссовер: он станет дешевой альтернативой Tucson (фото)

Новый Hyundai Mufasa достигает почти 4,5 м в длину и отличается нестандартным дизайном. Кроссовер оснастят 2,0-литровой бензиновой четверкой.

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В интернет попали фото Hyundai Mufasa. Бюджетный кроссовер презентуют в апреле на автошоу в Шанхае, а вскоре после этого он поступит в продажу. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новая модель станет преемником Hyundai ix35 и станет более доступной альтернативой Hyundai Tucson. Два кроссовера схожи по дизайну – у них оригинальные рельефные боковины и расширенные крылья.

[ + – ] Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: CarNewsChina

В то же время новый Hyundai Mufasa отличается более агрессивным дизайном передней части с огромной решеткой радиатора, массивным бампером и изогнутыми фарами. Тоненькие фонари растянуты на всю ширину кузова. По размерам новичок сопоставим с Tucson.

Габариты Hyundai Mufasa 2023:

Длина – 4475 мм

Ширина – 1850 мм

Высота – 1665 мм

Колесная база – 2680 мм

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Кроссовер Hyundai Mufasa весит 1464 кг и оснащен знакомым 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 160 л. с. Максимальная скорость авто составляет 187 км/ч. Позже линейку может пополнить гибридная модификация. Ожидаются версии с передним и полным приводом.

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