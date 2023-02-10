Новый семиместный кроссовер Mazda CX-80 рассекречен до премьеры (фото)

Mazda CX-80 — премиальный семиместный кроссовер для европейского и японского рынка. Модель будет доступна в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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Опубликованы первые изображения Mazda CX-80. Семиместный кроссовер дебютирует в нынешнем году и сменит модель CX-8. Об этом сообщает сайт BestCarWeb.

Mazda CX-80 2023 – один из премиальных кроссоверов нового семейства, построенных на заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя. Модель станет более компактной альтернативой флагману Mazda CX-90, предназначенной для европейского и японского рынков.

[ + – ] Семиместная модель предназначена для Европы и Японии Фото: BestCarWeb

Размеры Mazda CX-80 2023:

Длина – 4950 мм

Ширина – 1890 мм

Высота – 1720 мм

Колесная база – 2950 мм

По сути, кроссовер будет удлиненной Mazda CX-60 – на рендерах видно, что две модели очень схожи по дизайну. У CX-80 длинный капот, широкая решетка радиатора и компактные фары.

Салон Mazda CX-80 также выполнят в духе младшей модели – с виртуальной панелью приборов и большим тачскрином. Поскольку модель позиционируют как премиальную, то у нее будет богатое оснащение и качественная внутренняя отделка.

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Кроссовер Mazda CX-80 предложат с бензиновыми двигателями объемом 2,5 л (192 л. с.) и 3,3 л (284 л. с.), а также с 3,3-литровым 254-сильным турбодизелем. Топовым же станет 328-сильный подзаряжаемый гибрид. Все версии получат 8-ступенчатую автоматическую КПП, а привод может быть задним либо полным.

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