Mazda готовит преемника модели CX-7: первые подробности нового кроссовера

Mazda CX-70 — премиальный пятиместный кроссовер с роскошным салоном и богатым оснащением. Модель предложат в бензиновой и гибридной версиях мощностью свыше 300 л. с.

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Знаменитый кроссовер Mazda CX-7 получит наследника. Модель назовут CX-70 и она дебютирует до конца нынешнего года. Информацию подтвердил сайту Autoblog руководитель североамериканского подразделения Mazda Джефф Гайтон.

Новая Mazda CX-70, по сути, станет младшей "сестрой" флагманской модели CX-90, которую недавно презентовали в США. Джефф Гайтон объяснил, что первым на рынок решили вывести именно Mazda CX-90 потому, что требовалось заменить уже устаревший кроссовер CX-9.

[ + – ] Разработчики обещают дорогую отделку салона и богатую комплектацию Фото: Mazda

Mazda CX-70 2024 будет компактнее, чем CX-90, и ее предложат исключительно в пятиместном исполнении. Вместе с тем, кроссовер будет несколько крупнее по размерам, чем европейский аналог Mazda CX-60.

Дизайн Mazda CX-70 будет выдержан в духе CX-60 и CX-90 – с длинным капотом, фирменной широкой решеткой радиатора и компактными фарами.

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В схожем стиле будет выполнен и салон – там установят виртуальную панель приборов и высокую консоль между передними креслами. Поскольку модель позиционируется, как премиальная, то стоит ожидать богатую комплектацию и дорогую внутреннюю отделку.

Как и Mazda CX-60 и CX-90, кроссовер построят на новой заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя. Он получит 3,3-литровую бензиновую турбошестерку мощностью 345 л. с. и 328-сильную плаг-ин гибридную установку. Обе версии будут оснащены 8-ступенчатой автоматической КПП.

Ранее Фокус сообщал, что Mazda может снять с производства свою самую популярную модель.