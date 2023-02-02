Mazda может отказаться от своей самой популярной модели: известна причина

В Mazda пока не уверены, что третье поколение кроссовера CX-5 выйдет на рынок. На модель приходится треть всех продаж японской марки, но от нее могут отказаться.

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Будущее Mazda CX-5 под большим вопросом. Популярный кроссовер могут снять с производства через несколько лет. Об этом стало известно журналистам сайта The Drive.

Руководитель разработки Mazda CX-5 Митсуру Вакие заявил, что пока не уверен, что третье поколение кроссовера появится. Конечно, в ближайшее время производство модели не прекратят, ведь ее только недавно обновили, однако новая генерация CX-5 пока не утверждена.

[ + – ] На CX-5 приходится треть всех продаж Mazda Фото: Mazda

Причины сомнений руководства Mazda понятны — в линейке марки сейчас несколько кроссоверов, которые не слишком отличаются друг от друга по размерам. В частности, в США и Китае поступила в производство новая Mazda CX-50, а для европейского рынка создали премиальный кроссовер Mazda CX-60. Да и модель CX-30 не такая уж и компактная.

На очереди еще и Mazda CX-70 – аналог CX-60 для Северной Америки. Может получиться, что кроссоверы Mazda будут конкурировать между собой.

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Примечательно, что CX-5 в последнее время является самой популярной моделью японского бренда. За 2022 год в мире купили 365 135 таких кроссоверов — это треть всех проданных Mazda (1 116 107 шт.).

Напомним, что Mazda CX-5 выпускают с 2012 года, а в 2016 году появилось второе поколение модели. Всего выпущено свыше 3,5 миллионов этих кроссоверов.

Ранее Фокус сообщал, что Mazda представила флагманский кроссовер CX-90. Он доступен в бензиновой и гибридной версиях мощностью свыше 300 л. с.