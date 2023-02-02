Mazda може відмовитися від своєї найпопулярнішої моделі: відома причина

У Mazda поки що не впевнені, що третє покоління кросовера CX-5 вийде на ринок. На модель припадає третина всіх продажів японської марки, але від неї можуть відмовитись.

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Майбутнє Mazda CX-5 під великим питанням. Популярний кросовер можуть зняти з виробництва за кілька років. Про це стало відомо журналістам сайту The Drive.

Керівник розробки Mazda CX-5 Міцуру Вакіє заявив, що поки не впевнений, що третє покоління кросовера з'явиться. Звичайно, найближчим часом виробництво моделі не припинять, адже її тільки недавно оновили, проте нова генерація CX-5 поки що не затверджена.

[ + – ] На CX-5 припадає третина всіх продажів Mazda Фото: Mazda

Причини сумнівів керівництва Mazda зрозумілі — у лінійці марки зараз кілька кросоверів, які не надто відрізняються одна від одної за розмірами. Зокрема, у США та Китаї надійшла у виробництво нова Mazda CX-50, а для європейського ринку створили преміальний кросовер Mazda CX-60. Та й модель CX-30 не така вже й компактна.

На черзі ще й Mazda CX-70 – аналог CX-60 для Північної Америки. Може вийти, що кросовери Mazda конкуруватимуть між собою.

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Цікаво, що CX-5 останнім часом є найпопулярнішою моделлю японського бренду. За 2022 рік у світі купили 365 135 таких кросоверів — це третина всіх проданих Mazda (1116107 шт.).

Нагадаємо, що Mazda CX-5 випускають з 2012 року, а 2016 року з'явилося друге покоління моделі. Загалом випущено понад 3,5 мільйона цих кросоверів.

Раніше Фокус повідомляв, що Mazda представила флагманський кросовер CX-90. Він доступний у бензиновій та гібридній версіях потужністю понад 300 к. с.