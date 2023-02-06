Mazda готує наступника моделі CX-7: перші подробиці нового кросовера

Mazda CX-70 — преміальний п'ятимісний кросовер із розкішним салоном і багатим оснащенням. Модель запропонують у бензиновій і гібридній версіях потужністю понад 300 к.с.

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Знаменитий кросовер Mazda CX-7 отримає спадкоємця. Модель назвуть CX-70, і вона дебютує до кінця цього року. Інформацію підтвердив сайту Autoblog керівник північноамериканського підрозділу Mazda Джефф Гайтон.

Нова Mazda CX-70, по суті, стане молодшою "сестрою" флагманської моделі CX-90, яку нещодавно презентували в США. Джефф Гайтон пояснив, що першим на ринок вирішили вивести саме Mazda CX-90 тому, що потрібно замінити вже застарілий кросовер CX-9.

[ + – ] Розробники обіцяють дороге оздоблення салону та багату комплектацію Фото: Mazda

Mazda CX-70 2024 буде компактнішою, ніж CX-90, і її запропонують виключно в п'ятимісцевому виконанні. Разом із тим кросовер буде дещо більшим за розмірами, ніж європейський аналог Mazda CX-60.

Дизайн Mazda CX-70 буде витриманий у дусі CX-60 та CX-90 — із довгим капотом, фірмовою широкою решіткою радіатора та компактними фарами.

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У схожому стилі буде виконаний і салон — там встановлять віртуальну панель приладів і високу консоль між передніми кріслами. Оскільки модель позиціонується як преміальна, то варто очікувати на багату комплектацію і дорогу внутрішню обробку.

Як і Mazda CX-60 і CX-90, кросовер побудують на новій задньопривідній платформі з поздовжнім розташуванням двигуна. Він отримає 3,3-літрову бензинову турбошістку потужністю 345 к.с. і 328-сильну плаг-ін гібридну установку. Обидві версії будуть оснащені 8-ступінчастою автоматичною КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що Mazda може зняти з виробництва свою найпопулярнішу модель.