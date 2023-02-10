Новий семимісний кросовер Mazda CX-80 розсекречено до прем'єри (фото)

Mazda CX-80 — преміальний семимісний кросовер для європейського та японського ринку. Модель буде доступна в бензинових, дизельних та гібридних версіях.

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Опубліковано перші зображення Mazda CX-80. Семимісний кросовер дебютує цього року і змінить модель CX-8. Про це повідомляє сайт BestCarWeb.

Mazda CX-80 2023 — один із преміальних кросоверів нової родини, побудованих на задньопривідній платформі з поздовжнім розташуванням двигуна. Модель стане компактнішою альтернативою флагмана Mazda CX-90, призначеною для європейського та японського ринків.

[ + – ] Семимісна модель призначена для Європи та Японії Фото: BestCarWeb

Розміри Mazda CX-80 2023:

Довжина – 4950 мм

Ширина – 1890 мм

Висота – 1720 мм

Колісна база – 2950 мм

Насправді кросовер буде подовженою Mazda CX-60 — на рендерах видно, що дві моделі дуже схожі за дизайном. CX-80 має довгий капот, широку решітку радіатора і компактні фари.

Салон Mazda CX-80 також виконають у дусі молодшої моделі — з віртуальною панеллю приладів та великим тачскрином. Оскільки модель позиціонують як преміальну, то у неї буде багате оснащення та якісне внутрішнє оздоблення.

Важливо

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Кросовер Mazda CX-80 запропонують з бензиновими двигунами об'ємом 2,5 л (192 к. с.) та 3,3 л (284 к. с.), а також з 3,3-літровим 254-сильним турбодизелем. Топовим же стане 328-сильний гібрид, що заряджається. Всі версії отримають 8-ступінчасту автоматичну КПП, а привід може бути заднім або повним.

Раніше Фокус розповідав, що в лінійці Mazda з'явиться ще й модель CX-70. Вона стане наступницею Mazda CX-7.