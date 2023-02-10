Новий семимісний кросовер Mazda CX-80 розсекречено до прем'єри (фото)
Mazda CX-80 — преміальний семимісний кросовер для європейського та японського ринку. Модель буде доступна в бензинових, дизельних та гібридних версіях.
Опубліковано перші зображення Mazda CX-80. Семимісний кросовер дебютує цього року і змінить модель CX-8. Про це повідомляє сайт BestCarWeb.
Mazda CX-80 2023 — один із преміальних кросоверів нової родини, побудованих на задньопривідній платформі з поздовжнім розташуванням двигуна. Модель стане компактнішою альтернативою флагмана Mazda CX-90, призначеною для європейського та японського ринків.
Розміри Mazda CX-80 2023:
- Довжина – 4950 мм
- Ширина – 1890 мм
- Висота – 1720 мм
- Колісна база – 2950 мм
Насправді кросовер буде подовженою Mazda CX-60 — на рендерах видно, що дві моделі дуже схожі за дизайном. CX-80 має довгий капот, широку решітку радіатора і компактні фари.
Салон Mazda CX-80 також виконають у дусі молодшої моделі — з віртуальною панеллю приладів та великим тачскрином. Оскільки модель позиціонують як преміальну, то у неї буде багате оснащення та якісне внутрішнє оздоблення.Важливо
Кросовер Mazda CX-80 запропонують з бензиновими двигунами об'ємом 2,5 л (192 к. с.) та 3,3 л (284 к. с.), а також з 3,3-літровим 254-сильним турбодизелем. Топовим же стане 328-сильний гібрид, що заряджається. Всі версії отримають 8-ступінчасту автоматичну КПП, а привід може бути заднім або повним.
Раніше Фокус розповідав, що в лінійці Mazda з'явиться ще й модель CX-70. Вона стане наступницею Mazda CX-7.