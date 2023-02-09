Mazda розсекретила характеристики та ціну нового флагманського кросовера CX-90 (фото)

Нова Mazda CX-90 багато оснащена, а в топовій версії її салон оздоблений шкірою Nappa та деревом. Кросовер доступний у бензинових та гібридних модифікаціях.

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Mazda опублікувала більше інформації про свій новий флагман CX-90. Наступник Mazda CX-9 вже надходить у продаж на північноамериканському ринку за ціною від 40 970 доларів за бензинову версію і 48 820 доларів за плаг-ін гібрид. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті японської марки.

[ + – ] Кросовер помітно більший за Mazda CX-9 Фото: Mazda

Преміальний кросовер Mazda CX-90 побудований на абсолютно новій платформі з поздовжнім розташуванням двигуна. Він помітно більший за попередника і конкуруватиме з Honda Pilot, Ford Explorer і Toyota Grand Highlander.

Розміри Mazda CX-90 2023:

Довжина — 5121 мм

Ширина — 2156 мм

Висота — 1745 мм

Колісна база — 3119 мм

[ + – ] У топовій версії салон оздоблений дорогою шкірою Nappa та деревом Фото: Mazda

Характеристики Mazda CX-90 2023

Нову Mazda CX-90 буде запропоновано з 3,3-літровими бензиновими турбошістками на 284 і 345 к. с. із витратою 9,4 л/100 км. Плаг-ін-гібрид на 328 к. с. буде економічнішим, але поки що його витрата не озвучена. Всі версії повнопривідні та оснащені 8-ступінчастою автоматичною КПП.

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Базова восьмимісна комплектація Select включає 19-дюймові диски, безключовий доступ, віртуальну панель приладів, датчики дощу та світла, клімат-контроль, електроприводи сидіння водія і двері багажника. Крім того, авто багате оснащення з безпеки — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі, контроль "сліпих" зон, розпізнавання дорожніх знаків і втоми водія.

[ + – ] Доступні версії моделі на 6, 7 та 8 місць Фото: Mazda

У топовому варіанті Premium Plus салон оздоблений дорогою шкірою Nappa та деревом, а в салоні може бути 6 або 7 місць. Також додані 21-дюймові диски, панорамний дах, проекція на лобове скло, камери кругового огляду, електропривод кермової колонки, вентиляція передніх крісел, підігрів сидінь перших двох рядів та керма.

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