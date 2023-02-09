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Авто

Представлено китайський гібридний кросовер із запасом ходу 1315 км (фото)

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Фото: autohome.com.cn | Li Auto L8 Air може проїхати лише на електротязі до 210 км.

Китайський гібридний кросовер Li Auto L8 Air надійде у продаж за ціною від 50 тисяч доларів. Вже в базовій комплектації пропонується багате обладнання із передовими системами безпеки.

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Китайська компанія Li Auto створила гібридний кросовер L8 Air. Модель має багате оснащення і величезний запас ходу. Про це повідомили на сайті Car News China.

Li Auto L8 Air є молодшою версією кросоверів L8 Pro та L8 Max. Ця модифікація буде дешевшою, але також пропонує потужну силову установку та запас ходу понад 1000 км.

Кросовер запропонують у чотирьох стандартних кольорах кузова: золотому, срібному, сірому та чорному. Також передбачено три додаткові забарвлення — фіолетовий, зелений та синій.

Li Auto L8 Air Fullscreen
Li Auto L8 Air можна замовити у семи кольорах кузова.
Фото: autohome.com.cn

Габарити Li Auto L8 Air:

  • Довжина — 5080 мм
  • Ширина — 1995 мм
  • Висота — 1800 мм
  • Колісна база — 3005 мм

Колісні диски можна замовити у двох кольорах та двох розмірах. Будуть доступні сріблясто-сірий та чорно-сірий кольори діаметром 20 та 21 дюйм.

В інтер'єрі встановлені два великі 15,7-дюймові дисплеї інформаційно-розважальної системи з роздільною здатністю екрану 3K. За кермовим колесом розташована невелика цифрова панель приладів. Салон розрахований на шість місць.

Li Auto L8 Air Fullscreen
Усередині кросовера встановлені два величезні дисплеї
Фото: autohome.com.cn

Li Auto L8 Air оснащений системою допомоги при керуванні AD Pro. Вона поставляється з 8-мегапіксельною камерою переднього огляду, дев'ятьма 2-мегапіксельними камерами об'ємного огляду, радаром міліметрового діапазону та ультразвуковим датчиком.

Служби безпеки та розважальна система кросовера працюють на однокристальному чипі Qualcomm Snapdragon 8155 з 12 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ постійної пам'яті. Акустична система складається із 19 динаміків.

Li Auto L8 Air Fullscreen
Li Auto L8 Air має три ряди сидінь на шість посадочних місць
Фото: autohome.com.cn

Силова установка Li Auto L8 Air складається з 1,5-літрового двигуна турбованого потужністю 448 к.с. і 620 Нм крутного моменту, а також двох електромоторів спереду та ззаду. Електроніку живить акумуляторна батарея ємністю 428 кВтч.

Запас ходу кросовера за циклом CLTC становить 1315 км. Заявлена витрата палива – 5,9 л на 100 км. У суто електричному режимі він здатний проїхати до 210 км. Автомобіль може розганятися від 0 до 100 км/год за 5,5 секунд.

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Li Auto L8 Air надійде в продаж у Китаї вже в лютому. Початкова ціна моделі складає 339 800 юанів (50 000 доларів).

Раніше Фокус писав, що на автосалоні в Чикаго дебютувала нова Toyota Grand Highlander.