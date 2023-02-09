Представлено китайський гібридний кросовер із запасом ходу 1315 км (фото)

Китайський гібридний кросовер Li Auto L8 Air надійде у продаж за ціною від 50 тисяч доларів. Вже в базовій комплектації пропонується багате обладнання із передовими системами безпеки.

Related video

Китайська компанія Li Auto створила гібридний кросовер L8 Air. Модель має багате оснащення і величезний запас ходу. Про це повідомили на сайті Car News China.

Li Auto L8 Air є молодшою версією кросоверів L8 Pro та L8 Max. Ця модифікація буде дешевшою, але також пропонує потужну силову установку та запас ходу понад 1000 км.

Кросовер запропонують у чотирьох стандартних кольорах кузова: золотому, срібному, сірому та чорному. Також передбачено три додаткові забарвлення — фіолетовий, зелений та синій.

[ + – ] Li Auto L8 Air можна замовити у семи кольорах кузова. Фото: autohome.com.cn

Габарити Li Auto L8 Air:

Довжина — 5080 мм

Ширина — 1995 мм

Висота — 1800 мм

Колісна база — 3005 мм

Колісні диски можна замовити у двох кольорах та двох розмірах. Будуть доступні сріблясто-сірий та чорно-сірий кольори діаметром 20 та 21 дюйм.

В інтер'єрі встановлені два великі 15,7-дюймові дисплеї інформаційно-розважальної системи з роздільною здатністю екрану 3K. За кермовим колесом розташована невелика цифрова панель приладів. Салон розрахований на шість місць.

[ + – ] Усередині кросовера встановлені два величезні дисплеї Фото: autohome.com.cn

Li Auto L8 Air оснащений системою допомоги при керуванні AD Pro. Вона поставляється з 8-мегапіксельною камерою переднього огляду, дев'ятьма 2-мегапіксельними камерами об'ємного огляду, радаром міліметрового діапазону та ультразвуковим датчиком.

Служби безпеки та розважальна система кросовера працюють на однокристальному чипі Qualcomm Snapdragon 8155 з 12 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ постійної пам'яті. Акустична система складається із 19 динаміків.

[ + – ] Li Auto L8 Air має три ряди сидінь на шість посадочних місць Фото: autohome.com.cn

Силова установка Li Auto L8 Air складається з 1,5-літрового двигуна турбованого потужністю 448 к.с. і 620 Нм крутного моменту, а також двох електромоторів спереду та ззаду. Електроніку живить акумуляторна батарея ємністю 428 кВтч.

Запас ходу кросовера за циклом CLTC становить 1315 км. Заявлена витрата палива – 5,9 л на 100 км. У суто електричному режимі він здатний проїхати до 210 км. Автомобіль може розганятися від 0 до 100 км/год за 5,5 секунд.

Важливо

Land Rover показав розкішного конкурента Bentley Bentayga та Rolls-Royce Cullinan (фото)

Li Auto L8 Air надійде в продаж у Китаї вже в лютому. Початкова ціна моделі складає 339 800 юанів (50 000 доларів).

Раніше Фокус писав, що на автосалоні в Чикаго дебютувала нова Toyota Grand Highlander.