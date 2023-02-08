Land Rover показав розкішного конкурента Bentley Bentayga та Rolls-Royce Cullinan (фото)

Обмежена версія Range Rover SV Lansdowne Edition коштуватиме 301 000 доларів. Усі 16 ще не випущених позашляховиків уже знайшли своїх власників.

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Land Rover підготували розкішну версію свого флагманського позашляховика Range Rover. Модифікація SV Lansdowne Edition була розроблена Special Vehicle Operations як спеціальне видання лише для Великобританії. Про це повідомили на сайті Motor1.

Всього Land Rover випустить лише 16 екземплярів Range Rover SV Lansdowne Edition. Всі автомобілі вже розпродані, незважаючи на ціну 301 000 доларів — на рівні Bentley Bentayga і Rolls-Royce Cullinan.

Land Rover Range Rover SV Lansdowne Edition пофарбований у білий колір Lansdowne Grey Gloss з контрастним дахом Corris Grey Gloss. На позашляховик встановлені 23-дюймові колісні диски із чорним матовим покриттям.

[ + – ] Усі Range Rover SV Lansdowne Edition вже розпродані Фото: Land Rover

На автомобілі є безліч зовнішніх акцентів SV Anthracite та Graphite Atlas. Також з'явилися нові чорні металеві хромовані значки з написами, що складаються з двох частин.

Попереду встановлені модернізовані фари SV Bespoke, вигравірувані лазером логотипи SV, біла керамічна емблема SV та чорний овал Land Rover. Проте все найцікавіше знаходиться в інтер'єрі.

[ + – ] Для задніх пасажирів Range Rover SV Lansdowne Edition є безліч зручностей Фото: Land Rover

Салон виконаний з палісандрового дерева та анілінової шкіри із вставками з чорного дерева. Їх доповнюють килимки з мохера чорного дерева зі шкіряною оббивкою.

[ + – ] Інтер'єр Range Rover SV Lansdowne Edition виконаний з палісандрового дерева та анілінової шкіри із вставками із чорного дерева Фото: Land Rover

У багажнику можна знайти пакет Tailgate Event Suite. До нього входять кілька додаткових сидінь зі шкіряними подушками.

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Також вартість збільшують елементи керування з матової чорної кераміки та оздоблення із чорного анодованого металу. На деяких елементах салону є вишивка діагональним стібком та акцентне оздоблення Moonlight Chrome.

Раніше Фокус писав, що новий Range Rover п'ятого покоління розчарував своєю керованістю.