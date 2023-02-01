Land Rover презентували новий кросовер Range Rover Velar 2023 (фото)

Кросовер Range Rover Velar відновили для 2023 модельного року. Кросоверу доопрацювали зовнішність та суттєво змінили інтер'єр.

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Land Rover представили кросовер Range Rover Velar 2023 модельного року. Модель отримала безліч доробок. Про це розповіли на сайті Autocar.

Оновлений Land Rover Range Rover Velar зовні відрізняється від теперішньої моделі новими передніми та задніми бамперами. Також кросовер отримав інший дизайн світлодіодних ліхтарів та решітки радіатора.

[ + – ] Land Rover змінили задні ліхтарі та бампер нового Range Rover Velar Фото: Land Rover

Найбільші зміни сталися в інтер'єрі. Модель наблизили до "старіших" Range Rover та Range Rover Sport. Усередині встановлений 11,4-дюймовий сенсорний дисплей, що працює на базі нової інформаційно-розважальної системи JLR Pivi Pro.

[ + – ] Інтер'єр Land Rover Range Rover Velar став сучаснішим Фото: Land Rover

Близько 80% всіх завдань можна виконати двома дотиками на екрані. Крім цього, Pivi Pro 2023 забезпечує постійно видимі елементи управління кліматом і звуком, нову панель "попереднього водіння" для часто використовуваних функцій і функцію голосового управління Amazon Alexa.

[ + – ] За допомогою сенсорного дисплея можна керувати майже всіма функціями автомобіля Фото: Land Rover

Під дисплеєм розташована мінімалістична центральна консоль. На ній немає фізичних елементів керування. У прихованому відсіку можна знайти місце для зберігання речей та місце для заряджання пристроїв.

Land Rover суттєво змінили деякі версії кросовера. Тепер 400-сильний гібрид Velar P400e, що підключається, отримав акумулятор збільшеної місткості на 19,2 кВт-год. Це дозволить проїхати автомобілю до 64 км на електротязі. Крім цього, збільшена швидкість зарядки.

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Land Rover Range Rover Velar SVAutobiography тепер недоступний. Модель з 5,0-літровим двигуном V8 не виправдала очікувань компанії.

У Європі оновлений кросовер продаватимуть за ціною від 66 580 доларів за версію D200 S. Топова версія P400 Autobiography коштуватиме 98 340 доларів.

Раніше Фокус писав, що експерти випробували новий Land Rover Range Rover Sport у "лосиному" тесті на керованість.