Land Rover презентовали новый кроссовер Range Rover Velar 2023 (фото)

Кроссовер Range Rover Velar обновили для 2023 модельного года. Кроссоверу доработали внешность и существенно изменили интерьер.

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Land Rover представили кроссовер Range Rover Velar 2023 модельного года. Модель получила множество доработок. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Обновленный Land Rover Range Rover Velar снаружи отличается от текущей модели новыми передними и задними бамперами. Также кроссовер получил другой дизайн светодиодных фонарей и решетки радиатора.

[ + – ] Land Rover изменили задние фонари и бампер нового Range Rover Velar Фото: Land Rover

Самые большие изменения произошли в интерьере. Модель приблизили к более "старшим" Range Rover и Range Rover Sport. Внутри установлен 11,4-дюймовый сенсорный дисплей, который работает на базе новой информационно-развлекательной системы JLR Pivi Pro.

[ + – ] Интерьер Land Rover Range Rover Velar стал современнее Фото: Land Rover

Около 80% всех задач можно выполнить двумя касаниями по экрану. Помимо этого Pivi Pro 2023 года обеспечивает постоянно видимые элементы управления климатом и звуком, новую панель "предварительного вождения" для часто используемых функций и функцию голосового управления Amazon Alexa.

[ + – ] При помощи сенсорного дисплея можно управлять почти всеми функциями автомобиля Фото: Land Rover

Под дисплеем расположена минималистичная центральная консоль. На ней нет физических элементов управления. В скрытом отсеке можно найти место для хранения вещей и место для зарядки устройств.

Land Rover существенно изменили некоторые версии кроссовера. Теперь 400-сильный подключаемый гибрид Velar P400e получил аккумулятор увеличенной емкости на 19,2 кВтч. Это позволит проехать автомобилю до 64 км на электротяге. Помимо этого увеличена скорость зарядки.

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В Европе обновленный кроссовер будут продавать по цене от 66 580 долларов за версию D200 S. Топовая версия P400 Autobiography обойдется от 98 340 долларов.

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