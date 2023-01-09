Новый Range Rover Sport разочаровал экспертов своей управляемостью (видео)

Land Rover Range Rover Sport оказался слишком тяжелым для "лосиного" теста. Внедорожник не смогла удержать на дороге даже его электронная система стабилизации.

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Эксперты испытали новый Land Rover Range Rover Sport в "лосином" тесте на управляемость. Результаты тестов оказались разочаровывающими. Видео испытаний внедорожника опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Для тестов использовали гибридный Range Rover Sport P510e. Его вес составляет огромные 3 030 кг без водителя.

Range Rover Sport P510e оснащается 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, мощностью 434 л.с. и крутящим моментом 839 Нм. Внедорожник разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,5 секунды.

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Новейший Range Rover с треском провалил "лосиный" тест (видео)

Range Rover Sport хоть и позиционируется как спортивный внедорожник, его управляемость оказалась далеко не лучшей. Он не смог справиться с "лосиным" тестом на скорости 75 км/ч. Автомобиль не смогла удержать даже его электронная система стабилизации.

Водителю понадобилось несколько попыток, чтобы определить скорость, на которой внедорожник пройдет тест на управляемость. В итоге Range Rover Sport P510e смог справиться с испытанием на скорости 63 км/ч. Этот результат оказался лучше, чем у обычного Range Rover, но недостаточно хорошим для спортивного автомобиля.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты проверили управляемость кроссовера BMW X1.