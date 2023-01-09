Новий Range Rover Sport розчарував експертів своєю керованістю (відео)

Land Rover Range Rover Sport виявився надто важким для "лосиного" тесту. Позашляховик не зміг втримати на дорозі навіть його електронну систему стабілізації.

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Експерти випробували новий Land Rover Range Rover Sport у "лосиному" тесті на керованість. Результати тестів розчаровують. Відео випробування позашляховика опублікували на YouTube-каналі km77.com.

Для тестів використали гібридний Range Rover Sport P510e. Його вага складає величезні 3030 кг без водія.

Range Rover Sport P510e оснащується 4,4-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом потужністю 434 к. с. і крутний момент 839 Нм. Позашляховик розганяється від 0 до 100 км/год за 5,5 секунд.

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Range Rover Sport хоч і позиціонується як спортивний позашляховик, його керованість виявилася далеко не найкращою. Він не зміг впоратися з "лосиним" тестом на швидкості 75 км/год. Автомобіль не змогла утримати навіть його електронна система стабілізації.

Водію знадобилося кілька спроб, щоб визначити швидкість, де позашляховик пройде тест на керованість. У результаті Range Rover Sport P510e зміг впоратися з випробуванням на швидкості 63 км/год. Цей результат виявився кращим, ніж у звичайного Range Rover, але недостатньо хорошим для спортивного автомобіля.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти перевірили керованість кросовера BMW X1.