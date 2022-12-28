Найменший кросовер BMW розчарував експертів посередньою керованістю (відео)
BMW X1 показав найгірший результат на "лосиному" тесті серед усіх кросоверів бренду. Для проходження перешкод йому знадобилося зменшити швидкість до 74 км/год.
Експерти перевірили керованість найменшого кросовера BMW. Модель X1 показала себе на "лосиному" тесті набагато гірше, ніж X3, який здивував швидким проходженням перешкод. Відео із заїздом BMW X1 опублікували на YouTube-каналі km77.com.
BMW X1 2023 модельного року був у базовій версії 18d. Він оснащується переднім приводом і має найпотужніший двигун у лінійці. На нього встановлені 19-дюймові колісні диски із літніми шинами Hankook Ventus S1 Evo3.Важливо
На контрольній швидкості 81 км/год (на якій X3 пройшов "лосиний" тест) BMW X1 збив кілька конусів. Експертам довелося зменшити швидкість до 74 км/год, щоб успішно пройти випробування. Водій спробував впоратися із тестом на швидкості 78 км/год, але кросовер знову втратив керування.
Експерти зазначили, що з керованістю BMW X1 все не так уже й погано. У тесті на слалом він показав гідний результат, випередивши Land Rover Range Rover Sport та електромобіль Nissan Ariya. У випробуванні він показав час 25,5 секунд.
Раніше Фокус повідомив, що Dacia Jogger надто повільно пройшов "лосиний" тест.