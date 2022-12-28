Самый маленький кроссовер BMW разочаровал экспертов посредственной управляемостью (видео)
BMW X1 показал худший результат на "лосином" тесте среди всех кроссоверов бренда. Для прохождения препятствий ему понадобилось снизить скорость до 74 км/ч.
Эксперты проверили управляемость самого малого кроссовера BMW. Модель X1 показала себя на "лосином" тесте гораздо хуже, чем X3, который удивил быстрым прохождением препятствий. Видео с заездом BMW X1 опубликовали на YouTube-канале km77.com.
BMW X1 2023 модельного года был в базовой версии 18d. Он оснащается передним приводом и имеет самый маломощный двигатель в линейке. На него установлены 19-дюймовые колесные диски с летними шинами Hankook Ventus S1 Evo3.Важно
На контрольной скорости 81 км/ч (на которой X3 прошел "лосиный" тест) BMW X1 сбил несколько конусов. Экспертам пришлось снизить скорость до 74 км/ч, чтобы успешно пройти испытание. Водитель попытался справиться с тестом на скорости 78 км/ч, но кроссовер снова потерял управление.
Эксперты отметили, что с управляемостью BMW X1 все не так уж и плохо. В тесте на слалом он показал достойный результат, опередив Land Rover Range Rover Sport и электромобиль Nissan Ariya. В испытании он показал время 25,5 секунды.
Ранее Фокус сообщил, что Dacia Jogger слишком медленно прошел "лосиный" тест.