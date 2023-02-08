Land Rover показал роскошного конкурента Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan (фото)
Ограниченная версия Range Rover SV Lansdowne Edition обойдется в 301 000 долларов. Все 16 еще не выпущенных внедорожников уже нашли своих владельцев.
Land Rover подготовили роскошную версию своего флагманского внедорожника Range Rover. Модификация SV Lansdowne Edition была разработана Special Vehicle Operations как специальное издание только для Великобритании. Об этом сообщили на сайте Motor1.
Всего Land Rover выпустит всего 16 экземпляров Range Rover SV Lansdowne Edition. Все автомобили уже распроданы, несмотря на цену в 301 000 долларов — на уровне Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.
Land Rover Range Rover SV Lansdowne Edition окрашен в белоснежный цвет Lansdowne Grey Gloss с контрастной крышей Corris Grey Gloss. На внедорожник установлены 23-дюймовые колесные диски с черным матовым покрытием.
На автомобиле есть множество внешних акцентов SV Anthracite и Graphite Atlas. Также появились новые черные хромированные металлические значки с надписями, состоящие из двух частей.
Спереди установлены модернизированные фары SV Bespoke, выгравированные лазером логотипы SV, белая керамическая эмблема SV и черный овал Land Rover. Тем не менее все самое интересное находится в интерьере.
Салон выполнен из палисандрового дерева и анилиновой кожи с вставками из черного дерева. Их дополняют коврики из мохера черного дерева с кожаной обивкой.
В багажнике можно найти пакет Tailgate Event Suite. В него входят пара дополнительных сидений с кожаными подушками.Важно
Также стоимость увеличивают элементы управления из матовой черной керамики и отделка из черного анодированного металла. На некоторых элементах салона есть вышивка диагональным стежком и акцентная отделка Moonlight Chrome.
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