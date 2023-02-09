Представлен китайский гибридный кроссовер с запасом хода 1315 км (фото)
Китайский гибридный кроссовер Li Auto L8 Air поступит в продажу по цене от 50 тысяч долларов. Уже в базовой комплектации предлагается богатое оснащение с передовыми системами безопасности.
Китайская компания Li Auto создала гибридный кроссовер L8 Air. Модель обладает богатым оснащением и огромным запасом хода. Об этом рассказали на сайте Car News China.
Li Auto L8 Air является младшей версией кроссоверов L8 Pro и L8 Max. Эта модификация будет дешевле, но также предлагает мощную силовую установку и запас хода более 1000 км.
Кроссовер предложат в четырех стандартных цветах кузова: золотом, серебряном, сером и черном. Также предусмотрены три дополнительных окраса — фиолетовый, зеленый и синий.
Габариты Li Auto L8 Air:
- Длина — 5080 мм
- Ширина — 1995 мм
- Высота — 1800 мм
- Колесная база — 3005 мм
Колесные диски можно заказать в двух цветах и двух размерах. Будут доступны серебристо-серый и черно-серый цвета диаметром 20 и 21 дюйм.
В интерьере установлены два больших 15,7-дюймовых дисплея информационно-развлекательной системы с разрешением экрана 3K. За рулевым колесом расположена небольшая цифровая приборная панель. Салон рассчитан на шесть посадочных мест.
Li Auto L8 Air оснащен системой помощи при вождении AD Pro. Она поставляется с 8-мегапиксельной камерой переднего обзора, девятью 2-мегапиксельными камерами объемного обзора, радаром миллиметрового диапазона и ультразвуковым датчиком.
Службы безопасности и развлекательная система кроссовера работают на однокристальном чипе Qualcomm Snapdragon 8155 с 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти. Акустическая система состоит из 19 динамиков.
Силовая установка Li Auto L8 Air состоит из 1,5-литрового турбированного двигателя мощностью 448 л.с. и 620 Нм крутящего момента, а также двух электромоторов спереди и сзади. Электронику питает аккумуляторная батарея емкостью 42,8 кВтч.
Запас хода кроссовера по циклу CLTC составляет 1315 км. Заявленный расход топлива — 5,9 л на 100 км. В чисто электрическом режиме он способен проехать до 210 км. Автомобиль может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,5 секунды.Важно
Li Auto L8 Air поступит в продажу в Китае уже в феврале. Начальная цена модели составляет 339 800 юаней (50 000 долларов).
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