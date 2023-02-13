Hyundai готують новий бюджетний кросовер: він стане дешевою альтернативою Tucson (фото)

Новий Hyundai Mufasa досягає майже 4,5 м завдовжки і відрізняється нестандартним дизайном. Кросовер оснастять 2,0-літровою бензиновою четвіркою.

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В інтернет потрапили фото Hyundai Mufasa. Бюджетний кросовер презентують у квітні на автошоу в Шанхаї, а незабаром після цього він надійде у продаж. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Нова модель стане наступником Hyundai ix35 і стане доступнішою альтернативою Hyundai Tucson. Два кросовери схожі за дизайном – у них оригінальні рельєфні боковини та розширені крила.

[ + – ] Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: CarNewsChina

У той же час новий Hyundai Mufasa відрізняється більш агресивним дизайном передньої частини з величезними радіаторними гратами, масивним бампером і вигнутими фарами. Тоненькі ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. За розмірами новачок можна порівняти з Tucson.

Габарити Hyundai Mufasa 2023:

Довжина – 4475 мм

Ширина – 1850 мм

Висота – 1665 мм

Колісна база – 2680 мм

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Кросовер Hyundai Mufasa важить 1464 кг та оснащений знайомим 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 160 к. с. Максимальна швидкість авто становить 187 км/год. Згодом лінійку може поповнити гібридна модифікація. Очікуються версії з переднім та повним приводом.

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