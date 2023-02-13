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Авто

Розсекретили недорогий електричний конкурент Suzuki Jimny від General Motors (фото)

Новий Baojun Yep, Baojun Yep, електромобіль Baojun, Suzuki Jimny, клон Suzuki Jimny
Фото: CarNewsChina | Новий Baojun Yep досягає менш ніж 3,4 м у довжину

Новий Baojun Yep досягає менш ніж 3,4 м завдовжки та важить одну тонну. Запас ходу мініатюрного електромобіля перевищує 300 км.

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В інтернет потрапили фото Baojun Yep. Компактний електричний позашляховик презентують у квітні на автошоу в Шанхаї, а з травня він надійде в продаж. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Baojun Yep розробляли фахівці General Motors, адже американський концерн разом із китайським SAIC є співвласником бренду.

Новий Baojun Yep, Baojun Yep, електромобіль Baojun, Suzuki Jimny, клон Suzuki Jimny Fullscreen
Електрокар буде доступний із заднім і повним приводом
Фото: CarNewsChina

Позашляховик стане недорогою (ціною менш ніж $20 000) альтернативою Suzuki Jimny, який незабаром також отримає електричну версію. У Baojun Yep схожий дизайн із двооб'ємним профілем, короткими звисами кузова та вертикальними стійками даху.

Водночас оригінальні діодні фари роблять позашляховик сучаснішим на вигляд. Примітно, що авто навіть компактніше, ніж Jimny.

Важливо
За подовженим Suzuki Jimny 2023 вишикувалися черги ще до старту продажів (фото)
За подовженим Suzuki Jimny 2023 вишикувалися черги ще до старту продажів (фото)

Розміри Baojun Yep 2023:

  • Довжина — 3385 мм
  • Ширина — 1685 мм
  • Висота — 1721 мм
  • Колісна база — 2110 мм
  • Маса — 1006 кг
Новий Baojun Yep, Baojun Yep, електромобіль Baojun, Suzuki Jimny, клон Suzuki Jimny Fullscreen
Запас ходу Baojun Yep складає 303 км
Фото: CarNewsChina

Мініатюрний позашляховик є чотиримісним. Салон Baojun Yep не показали, але відомо, що він отримає віртуальну панель приладів і великий тачскрин.

Китайський електромобіль дебютує в задньопривідній версії з 68-сильним мотором від Baojun Kiwi, але пізніше з'явиться потужніший повнопривідний варіант. Максимальна швидкість сягає 100 км/год, а запас ходу становить 303 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився оригінальний Suzuki Jimny в тюнінгу під "Гелендваген".