Розсекретили недорогий електричний конкурент Suzuki Jimny від General Motors (фото)

Новий Baojun Yep досягає менш ніж 3,4 м завдовжки та важить одну тонну. Запас ходу мініатюрного електромобіля перевищує 300 км.

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В інтернет потрапили фото Baojun Yep. Компактний електричний позашляховик презентують у квітні на автошоу в Шанхаї, а з травня він надійде в продаж. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Baojun Yep розробляли фахівці General Motors, адже американський концерн разом із китайським SAIC є співвласником бренду.

[ + – ] Електрокар буде доступний із заднім і повним приводом Фото: CarNewsChina

Позашляховик стане недорогою (ціною менш ніж $20 000) альтернативою Suzuki Jimny, який незабаром також отримає електричну версію. У Baojun Yep схожий дизайн із двооб'ємним профілем, короткими звисами кузова та вертикальними стійками даху.

Водночас оригінальні діодні фари роблять позашляховик сучаснішим на вигляд. Примітно, що авто навіть компактніше, ніж Jimny.

Важливо

За подовженим Suzuki Jimny 2023 вишикувалися черги ще до старту продажів (фото)

Розміри Baojun Yep 2023:

Довжина — 3385 мм

Ширина — 1685 мм

Висота — 1721 мм

Колісна база — 2110 мм

Маса — 1006 кг

[ + – ] Запас ходу Baojun Yep складає 303 км Фото: CarNewsChina

Мініатюрний позашляховик є чотиримісним. Салон Baojun Yep не показали, але відомо, що він отримає віртуальну панель приладів і великий тачскрин.

Китайський електромобіль дебютує в задньопривідній версії з 68-сильним мотором від Baojun Kiwi, але пізніше з'явиться потужніший повнопривідний варіант. Максимальна швидкість сягає 100 км/год, а запас ходу становить 303 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився оригінальний Suzuki Jimny в тюнінгу під "Гелендваген".