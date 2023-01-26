Suzuki випустять на ринок сімейство недорогих електромобілів: перші подробиці та фото

Найближчими роками Suzuki презентують приблизно десяток бюджетних електромобілів. Анонсовано кросовери, компактні міські авто та навіть електричний Jimny.

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Компанія Suzuki презентувала нову стратегію розвитку до 2030 року. Головним її пунктом є електрифікації — японська компанія презентує одразу кілька "зелених" моделей. Про це повідомляє офіційний сайт Suzuki.

[ + – ] На європейський ринок вийдуть п'ять електромобілів Suzuki Фото: Suzuki

Відповідно до стратегії Suzuki повинні досягти карбонової нейтральності (зменшити викиди СО2 до нуля) до 2050 року на ринках Європи та Японії. Перші електромобілі Suzuki з'являться вже найближчими роками.

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На початковому етапі японський автовиробник планує представити приблизно десяток електричних моделей, з яких п'ять — з'являться в Європі. Всі електромобілі Suzuki будуть відносно недорогими — не більше $40 000 у топових версіях. Від бензинових двигунів поки що відмовлятися не будуть, а доповнять їх гібридними установками.

[ + – ] Suzuki Jimny також отримає електричну версію Фото: Suzuki

Перший електрокар Suzuki з'явиться вже цьогоріч. Відомо, що це мініатюрна комерційна модель для японського ринку.

Дебютною "глобальною" моделлю для Європи та Азії стане стильний електричний кросовер Suzuki eVX. Його прототип презентували два тижні тому на автошоу в Нью-Делі, а продажі стартують 2024 року. Потім підуть електричні версії позашляховика Suzuki Jimny, купе-кросовера Fronx, а також кей-карів Hustler та XBee.

Раніше Фокус повідомляв, що на світовий ринок вийшов новий Suzuki Grand Vitara. Відому модель відродили у форматі компактного кросовера.