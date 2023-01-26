Suzuki выпустят на рынок семейство недорогих электромобилей: первые подробности и фото

В ближайшие годы Suzuki презентуют около десятка бюджетных электромобилей. Анонсированы кроссоверы, компактные городские авто и даже электрический Jimny.

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Компания Suzuki презентовала новую стратегию развития до 2030 года. Главным ее пунктом является электрификации – японская компания презентует сразу несколько "зеленых" моделей. Об этом сообщает официальный сайт Suzuki.

[ + – ] На европейский рынок выйдут пять электромобилей Suzuki Фото: Suzuki

Согласно стратегии Suzuki должны добиться карбоновой нейтральности (снизить выбросы СО2 до нуля) к 2050 году на рынках Европы и Японии. Первые электромобили Suzuki появятся уже в ближайшие годы.

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На начальном этапе японский автопроизводитель планирует представить около десятка электрических моделей, из которых пять — появятся в Европе. Все электромобили Suzuki будут относительно недорогими – не более $40 000 в топовых версиях. От бензиновых двигателей пока отказываться не будут, а дополнят их гибридными установками.

[ + – ] Suzuki Jimny также получит электрическую версию Фото: Suzuki

Первый электрокар Suzuki появится уже в нынешнем году. Известно, что это будет миниатюрная коммерческая модель для японского рынка.

Дебютной "глобальной" моделью для Европы и Азии станет стильный электрический кроссовер Suzuki eVX. Его прототип презентовали две недели назад на автошоу в Нью-Дели, а продажи стартуют в 2024 году. Затем последуют электрические версии внедорожника Suzuki Jimny, купе-кроссовера Fronx, а также кей-каров Hustler и XBee.

Ранее Фокус сообщал, что на мировой рынок вышел новый Suzuki Grand Vitara. Знаменитую модель возродили в формате компактного кроссовера.