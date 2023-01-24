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Авто

В США показали доступный электрокар с солнечными батареями и запасом хода 1600 км (видео)

Aptera Motors, Aptera Launch Edition, электромобиль Aptera, новый Aptera
Aptera — обтекаемое двухместное купе

Электрокар Aptera является самым обтекаемым автомобилем в мире. Он разгоняется до 100 км/ч за 3 с, а в солнечную погоду его можно вообще не заряжать.

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Американский стартап Aptera Motors готовится начать производство своей дебютной модели – электромобиля с солнечными батареями. Первые автомобили должны сойти с конвейера до конца нынешнего года. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте компании.

Aptera Motors, Aptera Launch Edition, электромобиль Aptera, новый Aptera Fullscreen
Двери электрокара поднимаются вверх

Электромобиль Aptera разрабатывали с 2019 года. Оригинальная модель собрала уже 40 000 предварительных заказов. На первом этапе планируют выпустить 5000 машин лимитированной серии Launch Edition стоимостью 29 800 долларов.

Aptera Motors, Aptera Launch Edition, электромобиль Aptera, новый Aptera Fullscreen
Каплевидная форма кузова способствует хорошей аэродинамике

Aptera – двухместное трехколесное купе с оригинальным дизайном. Его каплевидная форма способствует отличной аэродинамике – у авто рекордно низкий (0,13) коэффициент лобового сопротивления. Двери поднимаются вверх, как у суперкаров.

Кузов авто выполнен из карбона и других композитных материалов. Его не окрашивают, а обклеивают специальной пленкой разных цветов.

Размеры Aptera Launch Edition:

  • Длина – 4550 мм
  • Ширина – 2230 мм
  • Высота – 1400 мм
  • Колесная база – 2820 мм
Aptera Motors, Aptera Launch Edition, электромобиль Aptera, новый Aptera Fullscreen
Руль авто напоминает штурвал

Значительная часть авто покрыта солнечными батареями. В ясную погоду они обеспечивают 64 км запаса хода в день, то есть теоретически электрокар можно не подзаряжать.

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Объем багажника составляет 920 л

В салоне установлены руль-штурвал и два дисплея. Электрокар Aptera обладает вместительным 920-литровым багажником.

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Aptera Launch Edition разгоняется до 100 км/ч за 4 с, а его максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. Запас хода составляет 640 км, а быстрая зарядка батареи занимает час.

Позже линейку расширит версия за 46 000 долларов с огромным запасом хода 1600 км. Также ожидается начальный вариант за $25 900, способный проехать 400 км без подзарядки.

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