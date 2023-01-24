В США показали доступный электрокар с солнечными батареями и запасом хода 1600 км (видео)
Электрокар Aptera является самым обтекаемым автомобилем в мире. Он разгоняется до 100 км/ч за 3 с, а в солнечную погоду его можно вообще не заряжать.
Американский стартап Aptera Motors готовится начать производство своей дебютной модели – электромобиля с солнечными батареями. Первые автомобили должны сойти с конвейера до конца нынешнего года. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте компании.
Электромобиль Aptera разрабатывали с 2019 года. Оригинальная модель собрала уже 40 000 предварительных заказов. На первом этапе планируют выпустить 5000 машин лимитированной серии Launch Edition стоимостью 29 800 долларов.
Aptera – двухместное трехколесное купе с оригинальным дизайном. Его каплевидная форма способствует отличной аэродинамике – у авто рекордно низкий (0,13) коэффициент лобового сопротивления. Двери поднимаются вверх, как у суперкаров.
Кузов авто выполнен из карбона и других композитных материалов. Его не окрашивают, а обклеивают специальной пленкой разных цветов.
Размеры Aptera Launch Edition:
- Длина – 4550 мм
- Ширина – 2230 мм
- Высота – 1400 мм
- Колесная база – 2820 мм
Значительная часть авто покрыта солнечными батареями. В ясную погоду они обеспечивают 64 км запаса хода в день, то есть теоретически электрокар можно не подзаряжать.
В салоне установлены руль-штурвал и два дисплея. Электрокар Aptera обладает вместительным 920-литровым багажником.Важно
Aptera Launch Edition разгоняется до 100 км/ч за 4 с, а его максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. Запас хода составляет 640 км, а быстрая зарядка батареи занимает час.
Позже линейку расширит версия за 46 000 долларов с огромным запасом хода 1600 км. Также ожидается начальный вариант за $25 900, способный проехать 400 км без подзарядки.
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