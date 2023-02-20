Зміна образу: новий Hyundai Accent 2023 розсекретили до прем'єри (фото)

Hyundai Accent зміниться до невпізнання та стане оригінальнішим на вигляд. Седан дебютує із 1,5-літровими бензиновими двигунами потужністю до 160 к. с.

Related video

Опубліковано офіційні фото Hyundai Accent шостого покоління. Недорогий седан В-класу презентують 21 березня. Про це повідомляє офіційний сайт корейської марки.

Новий Hyundai Accent 2023 буде доступний лише в кузові седан. Авто повністю зміниться зовні та стане набагато виразнішим на вигляд. У профіль воно нагадує старшу модель Hyundai Elantra завдяки характерному клиноподібному силуету й рельєфним гранованим боковинам.

[ + – ] У зовнішньому вигляді тепер переважають грані Фото: Hyundai

Разом із тим, передня частина Accent виконана в дусі кросовера Hyundai Kona 2023 і мінівена Staria. У седана широка решітка радіатора й тоненька діодна смуга на всю ширину кузова.

Салон Hyundai Accent не розсекречений, але відомо, що на передній панелі встановлять великі дисплеї віртуальної панелі приладів і мультимедіа.

Важливо

В Україну привезуть авангардний електромобіль Hyundai із запасом ходу понад 600 км (фото)

Спочатку седан Hyundai Accent буде запропонований із 1,5-літровими бензиновими — 115-сильним атмосферним і 160-сильним турбованим. Початкову версію комплектуватимуть 6-ступінчастою механічною КПП або варіатором, а потужнішу — механікою та 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями.

Основним підприємством із випуску Hyundai Accent стане завод в Індії — він постачатиме машини для країн Азії та Латинської Америки. У деяких країнах модель буде відома з назвою Verna.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai готують новий компактний кросовер Mufasa. Він стане дешевою альтернативою Tucson.