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Авто

В Україну привезуть авангардний електромобіль Hyundai із запасом ходу понад 600 км (фото)

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Фото: Hyundai | Hyundai Ioniq 6 приваблює швидким профілем

Hyundai Ioniq 6 відрізняється нестандартним обтічним дизайном і багатою комплектацією. Топова 326-сильна версія розганяється до 100 км/год за 5,1 с.

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На український ринок вийде новий Hyundai Ioniq 6. Електричний седан – одна із найоригінальніших моделей корейської марки. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Hyundai в Україні.

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"Далекобійна" версія електрокара може проїхати 614 км без підзарядки
Фото: Hyundai

Електромобіль Hyundai Ioniq 6 — 4,85-метровий спортивний седан D-класу з обтікаючим дизайном. У нього стрімкий профіль з аркоподібним дахом, великі фари та великий задній спойлер.

Салон витриманий у стилі спорідненого кросовера Hyundai Ioniq 5. На передній панелі встановлені два великі 12-дюймові дисплеї. Передні сидіння отримали електропривод, підігрів та вентиляцію вже в базовій версії. Двохзонний клімат-контроль живиться від теплового насосу

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Позаду встановлено великий спойлер
Фото: Hyundai

Початкова комплектація Hyundai Ioniq 6 Elegance (від 1 998 600 гривень) також включає адаптивний круїз-контроль, камеру заднього виду, аудіосистему Bose, підігрів керма та задніх крісел, електропривод кришки багажника, бездротову зарядку смартфонів, датчики світла та дощу.

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На передній панелі розміщено два дисплеї
Фото: Hyundai

Дорожчий варіант Top (від 2 333 100 гривень) додає електропривод задніх сидінь, камери кругового огляду, проєкцію на лобове скло та парковочний автопілот з дистанційним керуванням. У всіх Ioniq 6 передбачені системи попередження зіткнення (з функцією маневрування), утримання у смузі та контролю втоми водія.

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Новий Hyundai Ioniq 6 в Україні запропонують у задньопривідних версіях потужністю 151 та 229 к. с., а також у повнопривідному варіанті на 326 к. с. Топова версія розганяється до 100 км/год за 5,1 с.

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У топовій версії задні сидіння оснащені електроприводом
Фото: Hyundai

Електрокар Hyundai пропонують з батареями ємністю 53 та 77,4 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 429 км, у другому – 583 км із повним приводом та 614 км – із заднім. Зарядити електромобіль від швидкої станції потужністю 350 квт на 80% можна за 18 хвилин. До того ж, передбачена функція двонаправленої зарядки — можна живити від автомобіля різні електроприлади.

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