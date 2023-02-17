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Авто

В Україні з'явився дуже потужний та нестандартний китайський електромобіль за $90 000 (фото)

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У HiPhi X дуже незвичайна конструкція задніх дверей

Китайський електромобіль HiPhi X відрізняється оригінальним дизайном із незвичайними задніми дверима. Кросовер стартує до 100 км/год за 3,9 секунди, а його запас ходу перевищує 600 км.

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У Києві помітили новий HiPhi X. Це один із найнестандартніших автомобілів сучасності. Фото китайського електрокара опублікував сайт Autogeek.

Електромобіль HiPhi X, HiPhi X, новий HiPhi X, кросовер HiPhi X, електрокар HiPhi X Fullscreen
В Україні HiPhi X коштує від 90 000 доларів
Фото: Autogeek

HiPhi X — дебютна модель компанії Human Horizons, що стала авто 2021 року в Китаї. Це один із найдорожчих електромобілів із Піднебесної – його ціни в Україні стартують із 90 000 доларів.

Електричний кросовер HiPhi X досягає 5 200 мм у довжину при колісній базі 3 150 мм. Він має стрімкий обтічний дизайн із високою віконною лінією.

Електромобіль HiPhi X, HiPhi X, новий HiPhi X, кросовер HiPhi X, електрокар HiPhi X Fullscreen
Запас ходу електрокара складає 610 км
Фото: Autogeek

Найнестандартніша деталь HiPhi X – його задні двері. Вони складаються з двох частин: нижня відкривається проти руху, а верхня піднімається вгору.

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Таке рішення полегшує доступ на другий та третій ряди сидінь. Китайський електромобіль є шестимісним, причому крісла перших двох рядів отримали електропривід. На передній панелі встановлені три дисплеї, причому один із них призначений для пасажира.

Електромобіль HiPhi X, HiPhi X, новий HiPhi X, кросовер HiPhi X, електрокар HiPhi X Fullscreen
Електрокар розганяється до 100 км/год за 3,9 с

Електрокромобіль HiPhi X оснащений двома двигунами сумарною потужністю 598 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 с та розвинути 200 км/год. Акумуляторна батарея на 97 кВт∙год забезпечує запас ходу 610 км.

Електромобіль HiPhi X, HiPhi X, новий HiPhi X, кросовер HiPhi X, електрокар HiPhi X Fullscreen
У салоні на передній панелі встановлені три дисплеї

До речі, нещодавно в лінійці HiPhi з'явився ще один електрокар, причому він виглядає дуже неординарно.

Також Фокус повідомляв, що в Україні з'явився електрокросовер MG Marvel R із запасом ходу 400 км.