В Україні з'явився дуже потужний та нестандартний китайський електромобіль за $90 000 (фото)

Китайський електромобіль HiPhi X відрізняється оригінальним дизайном із незвичайними задніми дверима. Кросовер стартує до 100 км/год за 3,9 секунди, а його запас ходу перевищує 600 км.

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У Києві помітили новий HiPhi X. Це один із найнестандартніших автомобілів сучасності. Фото китайського електрокара опублікував сайт Autogeek.

[ + – ] В Україні HiPhi X коштує від 90 000 доларів Фото: Autogeek

HiPhi X — дебютна модель компанії Human Horizons, що стала авто 2021 року в Китаї. Це один із найдорожчих електромобілів із Піднебесної – його ціни в Україні стартують із 90 000 доларів.

Електричний кросовер HiPhi X досягає 5 200 мм у довжину при колісній базі 3 150 мм. Він має стрімкий обтічний дизайн із високою віконною лінією.

[ + – ] Запас ходу електрокара складає 610 км Фото: Autogeek

Найнестандартніша деталь HiPhi X – його задні двері. Вони складаються з двох частин: нижня відкривається проти руху, а верхня піднімається вгору.

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Таке рішення полегшує доступ на другий та третій ряди сидінь. Китайський електромобіль є шестимісним, причому крісла перших двох рядів отримали електропривід. На передній панелі встановлені три дисплеї, причому один із них призначений для пасажира.

[ + – ] Електрокар розганяється до 100 км/год за 3,9 с

Електрокромобіль HiPhi X оснащений двома двигунами сумарною потужністю 598 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 с та розвинути 200 км/год. Акумуляторна батарея на 97 кВт∙год забезпечує запас ходу 610 км.

[ + – ] У салоні на передній панелі встановлені три дисплеї

До речі, нещодавно в лінійці HiPhi з'явився ще один електрокар, причому він виглядає дуже неординарно.

Також Фокус повідомляв, що в Україні з'явився електрокросовер MG Marvel R із запасом ходу 400 км.