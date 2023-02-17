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Авто

В Украине появился очень мощный и нестандартный китайский электромобиль за $90 000 (фото)

Электромобиль HiPhi X, HiPhi X, новый HiPhi X, кроссовер HiPhi X, электрокар HiPhi X
У HiPhi X очень необычная конструкция задних дверей

Китайский электромобиль HiPhi X отличается оригинальным дизайном с необычными задними дверями. Кроссовер стартует до 100 км/ч за 3,9 с, а его запас хода превышает 600 км.

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В Киеве заметили новый HiPhi X. Это один из самых нестандартных автомобилей современности. Фото китайского электрокара опубликовал сайт Autogeek.

Электромобиль HiPhi X, HiPhi X, новый HiPhi X, кроссовер HiPhi X, электрокар HiPhi X Fullscreen
В Украине HiPhi X стоит от 90 000 долларов
Фото: Autogeek

HiPhi X – дебютная модель компании Human Horizons, ставшая авто 2021 года в Китае. Это один из самых дорогих электромобилей из Поднебесной – его цены в Украине стартуют с 90 000 долларов.

Электрический кроссовер HiPhi X достигает 5200 мм в длину при колесной базе в 3150 мм. У него стремительный обтекаемый дизайн с высокой оконной линией.

Электромобиль HiPhi X, HiPhi X, новый HiPhi X, кроссовер HiPhi X, электрокар HiPhi X Fullscreen
Запас хода электрокара составляет 610 км
Фото: Autogeek

Самая нестандартная деталь HiPhi X – его задние двери. Они состоят из двух частей: нижняя открывается против движения, а верхняя – поднимается вверх.

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Такое решение облегчает доступ на второй и третий ряды сидений. Китайский электромобиль является шестиместным, причем кресла первых двух рядов получили электропривод. На передней панели установлены три дисплея, причем один из них предназначен для пассажира.

Электромобиль HiPhi X, HiPhi X, новый HiPhi X, кроссовер HiPhi X, электрокар HiPhi X Fullscreen
Электрокар разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с

Электрокромобиль HiPhi X оснащен двумя моторами суммарной мощностью 598 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 200 км/ч. Аккумуляторная батарея на 97 кВт∙ч обеспечивает запас хода 610 км.

Электромобиль HiPhi X, HiPhi X, новый HiPhi X, кроссовер HiPhi X, электрокар HiPhi X Fullscreen
В салоне на передней панели установлены три дисплея

К слову, недавно в линейке HiPhi появился еще один электрокар, причем и он выглядит очень неординарно.

Также Фокус сообщал, что в Украине появился электрокроссовер MG Marvel R с запасом хода 400 км.