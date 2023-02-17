В Украине появился очень мощный и нестандартный китайский электромобиль за $90 000 (фото)

Китайский электромобиль HiPhi X отличается оригинальным дизайном с необычными задними дверями. Кроссовер стартует до 100 км/ч за 3,9 с, а его запас хода превышает 600 км.

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В Киеве заметили новый HiPhi X. Это один из самых нестандартных автомобилей современности. Фото китайского электрокара опубликовал сайт Autogeek.

[ + – ] В Украине HiPhi X стоит от 90 000 долларов Фото: Autogeek

HiPhi X – дебютная модель компании Human Horizons, ставшая авто 2021 года в Китае. Это один из самых дорогих электромобилей из Поднебесной – его цены в Украине стартуют с 90 000 долларов.

Электрический кроссовер HiPhi X достигает 5200 мм в длину при колесной базе в 3150 мм. У него стремительный обтекаемый дизайн с высокой оконной линией.

[ + – ] Запас хода электрокара составляет 610 км Фото: Autogeek

Самая нестандартная деталь HiPhi X – его задние двери. Они состоят из двух частей: нижняя открывается против движения, а верхняя – поднимается вверх.

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Такое решение облегчает доступ на второй и третий ряды сидений. Китайский электромобиль является шестиместным, причем кресла первых двух рядов получили электропривод. На передней панели установлены три дисплея, причем один из них предназначен для пассажира.

[ + – ] Электрокар разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с

Электрокромобиль HiPhi X оснащен двумя моторами суммарной мощностью 598 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 200 км/ч. Аккумуляторная батарея на 97 кВт∙ч обеспечивает запас хода 610 км.

[ + – ] В салоне на передней панели установлены три дисплея

К слову, недавно в линейке HiPhi появился еще один электрокар, причем и он выглядит очень неординарно.

Также Фокус сообщал, что в Украине появился электрокроссовер MG Marvel R с запасом хода 400 км.