В Украине появился очень мощный и нестандартный китайский электромобиль за $90 000 (фото)
Китайский электромобиль HiPhi X отличается оригинальным дизайном с необычными задними дверями. Кроссовер стартует до 100 км/ч за 3,9 с, а его запас хода превышает 600 км.
В Киеве заметили новый HiPhi X. Это один из самых нестандартных автомобилей современности. Фото китайского электрокара опубликовал сайт Autogeek.
HiPhi X – дебютная модель компании Human Horizons, ставшая авто 2021 года в Китае. Это один из самых дорогих электромобилей из Поднебесной – его цены в Украине стартуют с 90 000 долларов.
Электрический кроссовер HiPhi X достигает 5200 мм в длину при колесной базе в 3150 мм. У него стремительный обтекаемый дизайн с высокой оконной линией.
Самая нестандартная деталь HiPhi X – его задние двери. Они состоят из двух частей: нижняя открывается против движения, а верхняя – поднимается вверх.Важно
Такое решение облегчает доступ на второй и третий ряды сидений. Китайский электромобиль является шестиместным, причем кресла первых двух рядов получили электропривод. На передней панели установлены три дисплея, причем один из них предназначен для пассажира.
Электрокромобиль HiPhi X оснащен двумя моторами суммарной мощностью 598 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 200 км/ч. Аккумуляторная батарея на 97 кВт∙ч обеспечивает запас хода 610 км.
К слову, недавно в линейке HiPhi появился еще один электрокар, причем и он выглядит очень неординарно.
Также Фокус сообщал, что в Украине появился электрокроссовер MG Marvel R с запасом хода 400 км.