В Украине стартовали продажи нового компактного кроссовера Suzuki: характеристики и цены

В Украине кроссовер Suzuki S-Cross можно купить по цене от 822 000 грн. На выбор доступны два варианта трансмиссии, а также передний или полный привод.

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В Украине поступил в продажу новый компактный кроссовер Suzuki S-Cross. Модель доступна на нашем рынке в двух комплектациях. Подробности рассказали на сайте бренда.

Suzuki S-Cross стал преемником популярного кроссовера SX4. Модель отличается стильными дизайном и неплохим оснащением.

Спереди расположена массивная черная решетка радиатора с двойной хромированной полосой. На бампере расположен воздухозаборник и противотуманные огни.

[ + – ] Suzuki S-Cross получил строгий, но современный дизайн Фото: Suzuki

На колесных арках разместили пластиковые накладки, которые помогают защитить кузов на бездорожье. На крыше расположены рейлинги для перевозки багажа.

Габариты Suzuki S-Cross:

Длина — 4300 мм

Ширина — 1785 мм

Высота — 1580 мм

Колесная база — 2600 мм

Минимальный дорожный просвет Suzuki S-Cross составляет 180 мм. Радиус разворота кроссовера — 5,4 метра.

На выбор доступны колесные диски двух диаметров — 16 или 17 дюймов. Автомобиль можно купить с передним или полным приводом.

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Цветовая палитра кузова Suzuki S-Cross состоит из семи оттенков: темно-серый металлик (Titan Dark Gray Pearl Metallic), белый перламутровый (Cool White Pearl), красный с перламутром (Energetic Red Pearl), темно-синий с перламутром (Sphere Blue Pearl), темный терракот (Canyon Brown Pearl Metallic), черный перламутровый металлик (Cosmic Black Pearl Metallic), серебряный металлик (Silky Silver Metallic 2) и белый (White).

[ + – ] Suzuki S-Cross доступен в семи цветах кузова Фото: Suzuki

Интерьер кроссовера рассчитан на пять человек. Спереди установлены два кресла, а сзади — диван с регулируемым углом наклона спинки.

В салоне есть множество мест для хранения личных вещей. Объем багажника кроссовера составляет 430 литров.

[ + – ] В интерьере установлен 9,0-дюймовый дисплей мультимедиа Фото: Suzuki

В список стандартного оснащения Suzuki S-Cross входит информационно-развлекательная система с 9,0-дюймовым дисплеем. Также предложен комплекс современных систем активной безопасности и помощи водителю, в которую входит система кругового обзора.

Suzuki S-Cross доступен только с 1,4-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 140 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической (только для комплектации GL) или автоматической коробкой передач.

[ + – ] Кроссовер доступен в двух комлектациях на выбор Фото: Suzuki

Кроссовер с полным приводом может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 10,2 секунды, а переднеприводная версия — за 9,5 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Расход топлива составляет от 5,8 до 6,2 литра в смешанном цикле. На выбор предусмотрены четыре режима езды: Auto, Sport, Snow и Lock.

В Украине Suzuki S-Cross доступен в комплектациях GL и GLX. Начальная цена базовой версии составляет 822 000 грн. Комплектация GLX обойдется минимум в 999 000 грн.

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