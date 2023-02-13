В Украине стартовали продажи гибридного кроссовера Nissan Qashqai: подробности и цены

В Украине Nissan Qashqai MHEV доступен в пяти комплектациях. Кроссовер получил богатое оснащение и экономичную силовую установку.

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Компания "Ниссан Мотор Украина" объявила о старте продаж нового гибридного кроссовера Nissan Qashqai MHEV. Автомобиль предложат в пяти комплектациях. Подробности рассказали на сайте дилера.

Кроссовер Nissan Qashqai оснащается мягкой гибридной системой MHEV. Это позволило уменьшить расход топлива и вредные выбросы.

[ + – ] Nissan Qashqai MHEV предложен с мягкой гибридной системой Фото: Nissan

Гибридная система Nissan Qashqai восстанавливает энергию при помощи регенерации во время торможения. Запас накапливается в литий-ионной аккумуляторной батарее.

Энергия используется для работы систем старт/стоп, а также для помощи при старте на склоне. На низких скоростях бензиновый двигатель отключается.

Помимо этого электромотор добавляет около 6 Нм крутящего момента при разгоне в диапазоне с 20 до 110 км/ч. Это позволяет снизить нагрузку на ДВС.

В Nissan Qashqai MHEV установлен 1,3-литровый бензиновый двигатель DIG-T мощностью 140 или 158 л.с. и крутящим моментом 240 или 270 Нм соответственно. Он работает в паре с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач или вариатором Xtronic.

[ + – ] Электромотор дополняет 1,3-литровый бензиновый двигатель Фото: Фокус

В Украине кроссовер предложат в пяти комплектациях, базовой из которых станет Visia стоимостью от 1 009 690 грн. В нее входят полностью светодиодные фары, задние датчики парковки, 7-дюймовый мультимедийный дисплей, интеллектуальный круиз-контроль и пакет систем активной безопасности.

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Более дорогая версия Acenta обойдется в 1 094 740 грн. Она дополнит кроссовер системой бесключевого доступа, двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида и увеличенным 8-дюймовым мультимедийным дисплеем.

[ + – ] Более дорогие комплектации предлагают кожаный интерьер Фото: Nissan

Максимальная комплектация Tekna+ стоит от 1 505 860 грн. Она включает 19-дюймовые легкосплавные диски, сидения из кожи премиум-качества, массаж передних сидений и аудиосистему Bose® Audio System.

Ранее Фокус писал, что эксперты проверили управляемость гибридного кроссовера Nissan Qashqai.