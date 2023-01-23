Кроссовер Nissan Qashqai приятно удивил экспертов своей управляемостью (видео)

Гибридный Nissan Qashqai хорошо проявил себя в тестах на управляемость. Он справился лучше, чем внедорожники Land Rover и кроссоверы BMW.

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Эксперты проверили управляемость гибридного кроссовера Nissan Qashqai. Он отлично справился с "лосиным тестом", пройдя его на высокой скорости. Видео испытаний опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Для тестов выбрали кроссовер Nissan Qashqai e-POWER. Эта гибридная версия оснащается 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем, который дополнен электромотором. Общая мощность силовой установки составляет 188 л.с. Заявленный расход топлива — 4,4 л на 100 км.

В "лосином тесте" Nissan Qashqai показал себя с лучшей стороны. Кроссовер уверенно проезжал препятствия, не теряя при этом сцепление с дорогой.

Кроссовер был "обут" в летние шины Michelin Primacy 4 235/45 R20 100 V. Благодаря им удалось достичь отличного сцепления.

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Nissan Qashqai смог пройти тестовый участок на скорости 77 км/ч. Этот результат даже превзошел попытки спортивного кроссовера Land Rover Range Rover Sport.

В итоге эксперты заявили, что гибридный кроссовер обладает неплохой управляемостью. Тем не менее он оказался не настолько устойчивым на дороге, как ожидалось.

Ранее Фокус писал, что эксперты проверили управляемость компактного кроссовера BMW X1.