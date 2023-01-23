Кросовер Nissan Qashqai приємно здивував експертів своєю керованістю (відео)

Гібридний Nissan Qashqai добре проявив себе в тестах на керованість. Він впорався краще, ніж позашляховики Land Rover і кросовери BMW.

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Експерти перевірили керованість гібридного кросовера Nissan Qashqai. Він чудово впорався з "лосиним тестом", пройшовши його на високій швидкості. Відео випробування опублікували на YouTube-каналі km77.com.

Для тестів обрали кросовер Nissan Qashqai e-power. Ця гібридна версія оснащується 1,5-літровим трициліндровим двигуном, який доповнений електродвигуном. Загальна потужність силової установки складає 188 к. с. Заявлена витрата палива — 4,4 л на 100 км.

У "лосиному тесті" Nissan Qashqai показав себе з найкращого боку. Кросовер впевнено проїжджав перешкоди, не втрачаючи при цьому зчеплення з дорогою.

Кросовер був "взутий" у літні шини Michelin Primacy 4 235/45 R20 100 V. Завдяки ним вдалося досягти відмінного зчеплення.

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Nissan Qashqai зміг пройти тестову ділянку на швидкості 77 км/год. Цей результат навіть перевершив спроби спортивного кросовера Land Rover Range Rover Sport.

У результаті експерти заявили, що гібридний кросовер має непогану керованість. Тим не менш, він виявився не настільки стійким на дорозі, як очікувалося.

Раніше Фокус писав, що експерти перевірили керованість компактного кросовера BMW X1.