Британський бюджетний кросовер здивував експертів відточеною керованістю (відео)

Кросовер MG ZS відмінно впорався з тестом на слалом і "лосиним тестом". Незважаючи на це, в моделі є суттєві недоліки.

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Британський бюджетний кросовер MG ZS випробували в "лосиному тесті" на керованість. Автомобіль чудово впорався із завданням, показавши гідний результат. Відео з тестами моделі опублікували на YouTube-каналі km77.com.

Для тестів вибрали MG ZS Luxury 1.5 VTI-tech. Його вартість становить трохи більше 21 тисячі доларів.

Кросовер оснащується 1,5-літровим атмосферним двигуном потужністю 106 к.с. і 141 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

У тесті на слалом MG ZS показав час 25,7 секунди. Для порівняння, потужніший електрокросовер Nissan Ariya впорався з цим випробуванням за 25,5 секунди.

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У "лосиному тесті" кросовер здивував своєю керованістю. Система контролю стійкості виконувала свою роботу, не заважаючи попри це проходити повороти.

Максимальна швидкість MG ZS у "лосиному тесті" склала 77 км/год. Навіть спортивний кросовер Range Rover Sport P510e не зміг впоратися з випробуванням на швидкості понад 69 км/год.

Проте MG ZS не викликав захоплення в експертів. Попри непогану керованість у кросовера є проблеми з жахливими матеріалами в обробці інтер'єру та з якістю складання.

Раніше Фокус розповів, що новий Kia Niro другого покоління чудово проявив себе в так званому "лосиному" тесті.