Британці презентували недорогий компактний кросовер за ціною від $18 000 (фото)

Кросовер MG ZS пройшов масштабне оновлення, що змінило його дизайн і компонування салону. Модель отримала нову гібридну установку потужністю 177 к. с.

Опубліковано фото MG ZS 2023. Компактний кросовер, який є найпопулярнішою моделлю британської марки, пройшов фейсліфтинг. Про це пише офіційний сайт автовиробника.

[ + – ] Позаду оновили ліхтарі

Новий MG ZS показали у Таїланді, де кросовер відомий під назвою VS. Варто зазначити, що електромобіль MG ZS EV раніше вже оновили окремо, а тепер настав час для моделі з двигуном внутрішнього згоряння.

[ + – ] Кросовер дебютував у гібридній версії

Дизайн MG ZS став більш виразним та агресивним. В авто повністю нова передня частина — замінені фари, бампер, решітка радіатора та капот. З цієї причини довжина кросовера зросла до 4 370 мм. А ось ззаду лише оновили ліхтарі.

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Салон MG ZS 2023 також радикально переробили. На передній панелі тепер встановлені два 12,3-дюймові дисплеї — віртуальна панель приладів і тачскрін мультимедіа. Крім того, в кросовера нові центральна консоль та важіль КПП.

[ + – ] У салоні на передній панелі встановили два дисплеї

Кросовер MG дебютував у новій гібридній модифікації з 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором сумарною потужністю 177 к. с. Такий варіант буде коштувати $24 200. Нагадаємо, що MG ZS в Україні зараз пропонують із бензиновими двигунами об'ємом 1,5 л (114 к. с.) та 1,3 л турбо (156 к. с.), а також зі 143-сильним електромотором. Ціни стартують приблизно з $18 000.

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