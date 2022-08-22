Британцы презентовали недорогой компактный кроссовер по цене от $18 000 (фото)

Кроссовер MG ZS прошел масштабное обновление, изменившее его дизайн и компоновку салона. Модель получила новую гибридную установку мощностью 177 л. с.

Опубликованы фото MG ZS 2023. Компактный кроссовер, который сейчас является самой популярной моделью британской марки, прошел фейслифтинг. Об этом пишет официальный сайт автопроизводителя.

[ + – ] Сзади обновили фонари

Новый MG ZS показали в Таиланде, где кроссовер известен под названием VS. Следует отметить, что электромобиль MG ZS EV ранее уже обновили отдельно, а теперь пришло время для модели с двигателем внутреннего сгорания.

[ + – ] Кроссовер дебютировал в гибридной версии

Дизайн MG ZS стал выразительнее и агрессивнее. У авто полностью новая передняя часть – заменены фары, бампер, решетка радиатора и капот. По этой причине длина кроссовера выросла до 4370 мм. А вот сзади только обновили фонари.

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Салон MG ZS 2023 также радикально переделали. На передней панели теперь установлены два 12,3-дюймовых дисплея – виртуальная панель приборов и тачскрин мультимедиа. Кроме того, у кроссовера новые центральная консоль и рычаг КПП.

[ + – ] В салоне на передней панели установили два дисплея

Кроссовер MG дебютировал в новой гибридной модификации с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором суммарной мощностью 177 л. с. Такой вариант будет стоить $24 200. Напомним, что MG ZS в Украине сейчас предлагают с бензиновыми двигателями объемом 1,5 л (114 л. с.) и 1,3 л турбо (156 л. с.), а также со 143-сильным электромотором. Цены стартуют примерно с $18 000.

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