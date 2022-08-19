Suzuki показали бюджетную модель за $5000: она расходует всего 4 л на 100 км (фото)

Новый Suzuki Alto сохраняет компактные размеры, но стал просторнее внутри и богаче оснащен. Хэтчбек получил экономичный 1,0-литровый двигатель на 67 л. с.

Suzuki презентовали новый Alto K10. Десятое поколение компактной модели поступит в продажу с конца нынешнего месяца по цене от 5000 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Suzuki.

[ + – ] Автомобиль оснащен экономичным 1,0-литровым двигателем на 67 л. с. Фото: Suzuki

Для снижение себестоимости новый Suzuki Alto будут выпускать в Индии и именно в этой стране он появится первым. С 2023 года начнется экспорт модели в другие страны.

Хэтчбек сохраняет довольно простой и сдержанный дизайн, разве что решетка радиатора стала шире, а капот – выше. В его основе лежит более современная платформа Heartect от более крупного Suzuki Celerio. Авто сохраняет габариты предшественника.

[ + – ] Хэтчбек получил цифровую панель приборов Фото: Suzuki

Размеры Suzuki Alto 2022:

Длина – 3530 мм

Ширина – 1490 мм

Высота – 1520 мм

Колесная база – 2380 мм

[ + – ] Оснащение включает кондиционер и аудиосистему Фото: Suzuki

Салон Suzuki Alto остается довольно простым, хотя панель приборов теперь цифровая, а в топовой версии теперь есть 7-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Объем багажника вырос почти вдвое — до 214 л. Комплектация включает кондиционер, парктроник и аудиосистему с управлением на руле.

Важно

Яркий дизайн и свыше 300 сил. Американцы показали недорогой спортивный кроссовер (видео)

Suzuki Alto 2022 сохранил 1,0-литровый 67-сильный мотор предшественника, но его дополнили системой глушения при остановках start/stop. Это снизило средний расход топлива до 4,0 л/100 км. На выбор предложены 5-ступенчатые механическая и роботизированная КПП. Автомобиль очень маневренный — диаметр его разворота составляет всего 9 м.

Ранее Фокус рассказывал про новый Suzuki Grand Vitara. Популярный компактный кроссовер решили возродить.

Также мы писали про оригинальный тюнинг Suzuki Jimny. Внедорожник превратили в маленький Гелендваген.