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Авто

Suzuki показали бюджетную модель за $5000: она расходует всего 4 л на 100 км (фото)

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Фото: Suzuki | Новый Suzuki Alto узнается по широкой решетке радиатора

Новый Suzuki Alto сохраняет компактные размеры, но стал просторнее внутри и богаче оснащен. Хэтчбек получил экономичный 1,0-литровый двигатель на 67 л. с.

Suzuki презентовали новый Alto K10. Десятое поколение компактной модели поступит в продажу с конца нынешнего месяца по цене от 5000 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Suzuki.

Suzuki Alto, Suzuki Alto 2022, новый Suzuki Alto, Suzuki Alto K10
Автомобиль оснащен экономичным 1,0-литровым двигателем на 67 л. с.
Фото: Suzuki

Для снижение себестоимости новый Suzuki Alto будут выпускать в Индии и именно в этой стране он появится первым. С 2023 года начнется экспорт модели в другие страны.

Хэтчбек сохраняет довольно простой и сдержанный дизайн, разве что решетка радиатора стала шире, а капот – выше. В его основе лежит более современная платформа Heartect от более крупного Suzuki Celerio. Авто сохраняет габариты предшественника.

Suzuki Alto, Suzuki Alto 2022, новый Suzuki Alto, Suzuki Alto K10
Хэтчбек получил цифровую панель приборов
Фото: Suzuki

Размеры Suzuki Alto 2022:

  • Длина – 3530 мм
  • Ширина – 1490 мм
  • Высота – 1520 мм
  • Колесная база – 2380 мм
Suzuki Alto, Suzuki Alto 2022, новый Suzuki Alto, Suzuki Alto K10
Оснащение включает кондиционер и аудиосистему
Фото: Suzuki

Салон Suzuki Alto остается довольно простым, хотя панель приборов теперь цифровая, а в топовой версии теперь есть 7-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Объем багажника вырос почти вдвое — до 214 л. Комплектация включает кондиционер, парктроник и аудиосистему с управлением на руле.

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Suzuki Alto 2022 сохранил 1,0-литровый 67-сильный мотор предшественника, но его дополнили системой глушения при остановках start/stop. Это снизило средний расход топлива до 4,0 л/100 км. На выбор предложены 5-ступенчатые механическая и роботизированная КПП. Автомобиль очень маневренный — диаметр его разворота составляет всего 9 м.

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