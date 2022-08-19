Suzuki показали бюджетну модель за $5000: вона витрачає лише 4 л на 100 км (фото)

Новий Suzuki Alto зберіг компактні розміри, але став просторішим усередині та багатше оснащеним. Хетчбек отримав економічний 1,0-літровий двигун на 67 к. с.

Suzuki презентували новий Alto K10. Десяте покоління компактної моделі надійде в продаж із кінця цього місяця за ціною від 5000 доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Suzuki.

[ + – ] Автомобіль оснащений 1,0-літровим економічним двигуном на 67 к. с. Фото: Suzuki

Для зниження собівартості новий Suzuki Alto випускатимуть в Індії, і саме в цій країні він з'явиться першим. Із 2023 року розпочнеться експорт моделі в інші країни.

Хетчбек зберігає досить простий і стриманий дизайн, хіба що решітка радіатора стала ширшою, а капот — вищим. У його основі лежить сучасніша платформа Heartect від більшого Suzuki Celerio. Автомобіль зберігає габарити попередника.

[ + – ] Хетчбек отримав цифрову панель приладів Фото: Suzuki

Розміри Suzuki Alto 2022:

Довжина — 3530 мм

Ширина — 1490 мм

Висота — 1520 мм

Колісна база — 2380 мм

[ + – ] Оснащення включає кондиціонер і аудіосистему Фото: Suzuki

Салон Suzuki Alto залишається досить простим, хоча панель приладів тепер цифрова, а топова версія тепер має 7-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи. Об'єм багажника зріс майже вдвічі — до 214 к.с. Комплектація включає кондиціонер, парктронік і аудіосистему з керуванням на кермі.

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Suzuki Alto 2022 зберіг 1,0-літровий 67-сильний двигун попередника, але його доповнили системою глушіння під час зупинок start/stop. Це знизило середню витрату палива до 4,0 л/100 км. На вибір запропоновані 5-ступінчаста механічна та роботизована КПП. Автомобіль дуже маневрений — діаметр його розвороту складає всього 9 м.

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