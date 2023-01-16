Британский бюджетный кроссовер удивил экспертов отточенной управляемостью (видео)

Кроссовер MG ZS отлично справился с тестом на слалом и "лосиным тестом". Несмотря на это у модели есть существенные недостатки.

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Британский бюджетный кроссовер MG ZS испытали в "лосином тесте" на управляемость. Автомобиль отлично справился с задачей, показав достойный результат. Видео с тестами модели опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Для испытаний выбрали MG ZS Luxury 1.5 VTI-tech. Его стоимость составляет чуть более 21 тысячи долларов.

Кроссовер оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем, мощностью 106 л.с. и 141 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В тесте на слалом MG ZS показал время 25,7 секунды. Для сравнения, более мощный электрокроссовер Nissan Ariya справился с этим испытанием за 25,5 секунды.

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Новейший Range Rover с треском провалил "лосиный" тест (видео)

В "лосином тесте" кроссовер удивил своей управляемостью. Система контроля устойчивости выполняла свою работу, не мешая при этом проходить повороты.

Максимальная скорость MG ZS в "лосином тесте" составила 77 км/ч. Даже спортивный кроссовер Range Rover Sport P510e не смог справиться с испытанием на скорости выше 69 км/ч.

Тем не менее MG ZS не вызвал восторга у экспертов. Несмотря на неплохую управляемость у кроссовера есть проблемы с ужасными материалами в отделке интерьера и с качеством сборки.

Ранее Фокус рассказал, что новый Kia Niro второго поколения отлично проявил себя в так называемом "лосином" тесте.