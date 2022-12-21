Не такий, як усі: у виробництво надійшов найоригінальніший китайський електрокар (фото)

Новий HiPhi Z відрізняється нестандартним рубаним дизайном, а в його салоні встановлений дисплей, що обертається. Електромобіль запропонують у версіях потужністю 300 та 600 к.с., а запас ходу складає 705 км.

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Молода китайська компанія Human Horizons розпочала випуск своєї нової моделі HiPhi Z. Футуристичний електромобіль надійде у продаж за ціною від 610 000 до 630 000 юанів ($87 400 – 90 300). Про це пише сайт CarNewsChina.

[ + – ] Електрокар коштує від $87 400

Новий HiPhi Z — чотиридверне купе з дуже оригінальним дизайном у стилістиці аніме. У зовнішньому вигляді переважають грані та кути, а вузьке заднє скло прикрите величезним спойлером. Крім фар і ліхтарів, електрокар отримав спеціальні діодні панелі, здатні демонструвати різні зображення.

[ + – ] Заднє скло прикрите величезним спойлером

Салон HiPhi Z оброблений шкірою Nappa й алькантарою. Авто немає звичного щитка приладів — усі дані виводяться на центральний дисплей. Він сенсорний і може обертатися. Також передбачено проєкцію на лобове скло. Спереду та ззаду встановлені окремі крісла.

[ + – ] Дисплей у салоні може обертатися

Китайський електромобіль доступний у задньопривідній 300-сильній і повнопривідній 600-сильній версіях, причому в останньому випадку розгін до 100 км/год займає 3,8 с. Акумуляторна батарея ємністю 120 кВт/год дозволяє проїхати 705 км без підзарядки.

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Усі HiPhi Z отримали пневмопідвіску, адаптивні амортизатори та керовані задні колеса. У списку опцій значаться автопілот і дорога аудіосистема Meridian із 23 динаміками.

[ + – ] У салоні встановлені чотири окремі крісла

Це не перша оригінальна модель Human Horizons. Раніше китайський автовиробник створив шестидверний електрокар HiPhi X, який став найкращим авто 2021 року в Китаї.

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