В Украину привезут авангардный электромобиль Hyundai с запасом хода свыше 600 км (фото)

Hyundai Ioniq 6 отличается нестандартным обтекаемым дизайном и богатой комплектацией. Топовая 326-сильная версия разгоняется до 100 км/ч за 5,1 с.

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На украинский рынок выйдет новый Hyundai Ioniq 6. Электрический седан — одна из самых оригинальных моделей корейской марки. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Hyundai в Украине.

[ + – ] Самая "дальнобойная" версия электрокара может проехать 614 км без подзарядки Фото: Hyundai

Электромобиль Hyundai Ioniq 6 — 4,85-метровый спортивный седан D-класса с обтекаемым дизайном. У него стремительный профиль с аркообразной крышей, крупные фары и большой задний спойлер.

Салон выдержан в духе родственного кроссовера Hyundai Ioniq 5. На передней панели установлены два больших 12-дюймовых дисплея. Передние сиденья получили электропривод, подогрев и вентиляцию во уже в базовой версии. Двухзонный климат-контроль питается от теплового насосаю

[ + – ] Сзади установлен большой спойлер Фото: Hyundai

Начальная комплектация Hyundai Ioniq 6 Elegance (от 1 998 600 гривен) также включает адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, аудиосистему Bose, подогрев руля и задних кресел, электропривод крышки багажника, беспроводную зарядку смартфонов датчики света и дождя.

[ + – ] На передней панели размещены два дисплея Фото: Hyundai

Более дорогой вариант Top (от 2 333 100 гривен) добавляет электропривод задних сидений, камеры кругового обзора, проекцию на лобовое стекло и парковочный автопилот с дистанционным управлением. У всех Ioniq 6 предусмотрены системы упреждения столкновения (с функцией маневрирования), удержания в полосе и контроля усталости водителя.

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Новый Hyundai Ioniq 6 в Украине предложат в заднеприводных версиях мощностью 151 и 229 л. с., а также в полноприводном варианте на 326 л. с. Топовая версия разгоняется до 100 км/ч за 5,1 с.

[ + – ] В топовой версии задние сиденья оснащены электроприводом Фото: Hyundai

Электрокар Hyundai предлагают с батареями емкостью 53 и 77,4 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 429 км, во втором – 583 км с полным приводом и 614 км — с задним. Зарядить электромобиль от быстрой станции мощностью 350 кВт на 80% можно за 18 минут. К тому же, предусмотрена функция двунаправленной зарядки — можно питать от авто различные электроприборы.

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