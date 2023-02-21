Hyundai презентували найрозкішніший у світі вантажний фургон (фото)

Hyundai Staria-Load Premium отримав покращене внутрішнє оздоблення і доступний тільки з автоматичною коробкою передач. Фургон оснастили віртуальною панеллю приладів, клімат-контролем та камерою.

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Лінійку Hyundai Staria-Load 2023 поповнила нова версія Premium. Це найрозкішніший серійний вантажний фургон у світі. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті корейської марки.

[ + – ] Авто отримало діодну оптику та литі диски Фото: Hyundai

Фургон презентували в Австралії і саме в цій країні стартує продаж моделі. Купити Hyundai Staria-Load Premium можна за ціною від 51 240 австралійських доларів ($35 239).

[ + – ] У салоні покращено оздоблення та збільшено дисплеї Фото: Hyundai

Новий Hyundai Staria-Load Premium пропонують виключно у двомісному виконанні з вантажним відсіком об'ємом 4,9 куб. м. На місці водія поліпшена обробка — зокрема, кермо обшите шкірою. Стандартними є збільшені 10,25-дюймові дисплеї віртуальної панелі приладів та мультимедіа. Для практичних комерційних моделей це рідкість.

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Комплектація Hyundai Staria-Load розширена та включає повністю діодні фари, 17-дюймові литі диски, безключовий доступ, клімат-контроль, бездротове заряджання смартфонів, камеру, навігацію та електропривод багажних дверей. Також включений набір систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі, контроль "сліпих" зон та втоми водія.

[ + – ] Об'єм вантажного відсіку становить 4,9 куб. м Фото: Hyundai

Фургон Hyundai оснащений 2,2-літровим 174-сильним турбодизелем. Його комплектують виключно 8-ступінчастою автоматичною КПП.

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