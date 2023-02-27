Hyundai показали авангардного конкурента Skoda Octavia та Toyota Corolla (фото)

Hyundai Elantra змінився зовні й отримав покращене оздоблення салону. Седан запропонують у бензинових і гібридних модифікаціях.

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Опубліковано перші фото нового Hyundai Elantra. Седан С-класу пройшов плановий фейсліфтінг. Про це повідомляє офіційний сайт південнокорейської марки.

Новий Hyundai Elantra 2024 зберігає авангардний гранований дизайн із клиноподібним профілем. Впізнати седан можна за вужчими решітками радіатора, агресивним переднім бампером і довгастими фарами. Позаду освіжили ліхтарі. Заряджений варіант Hyundai Elantra N оновлять пізніше і він виразніший на вигляд.

[ + – ] Позаду оновлено ліхтарі Фото: Hyundai

Салон Hyundai Elantra 2024 фактично залишився тим самим. Зміни зводяться до нових варіантів обробки екологічно чистими матеріалами.

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Седан Hyundai Elantra збереже бензинові мотори об'ємом 1,6 л (127 і 180 к. с.) та 2,0 л (160 к. с.), а також 141-сильну гібридну установку. Спортивний автомобіль Elantra N збереже турбомотор на 280 к. с. Залежно від версії, моделі доступні 6-ступінчаста механічна та автоматична КПП, варіатор або робот із двома зчепленнями.

[ + – ] Салон оздоблений екологічно чистими матеріалами Фото: Hyundai

Новий Hyundai Elantra надійде у продаж на батьківщині у Південній Кореї з весни, а в інших країнах з'явиться у другому півріччі. Конкурентами моделі стануть Skoda Octavia та Toyota Corolla.

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