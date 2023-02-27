Hyundai показали авангардного конкурента Skoda Octavia и Toyota Corolla (фото)

Hyundai Elantra изменился внешне и получил улучшенную отделку салона. Седан предложат в бензиновых и гибридных модификациях.

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Опубликованы первые фото нового Hyundai Elantra. Седан С-класса прошел плановый фейслифтинг. Об этом сообщает официальный сайт южнокорейской марки.

Новый Hyundai Elantra 2024 сохраняет авангардный граненый дизайн с клиновидным профилем. Узнать седан можно по более узкой решетке радиатора, агрессивному переднему бамперу и продолговатым фарам. Сзади освежили фонари. Заряженный вариант Hyundai Elantra N обновят позже и он будет выразительнее на вид.

[ + – ] Сзади обновлены фонари Фото: Hyundai

Салон Hyundai Elantra 2024 фактически остался прежним. Изменения сводятся к новым вариантам отделки экологически чистыми материалами.

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Седан Hyundai Elantra сохранит бензиновые моторы объемом 1,6 л (127 и 180 л. с.) и 2,0 л (160 л. с.), а также 141-сильную гибридную установку. Спортивный седан Elantra N сохранит турбомотор на 280 л. с. В зависимости от версии, модели доступны 6-ступенчатые механическая и автоматическая КПП, вариатор или робот с двумя сцеплениями.

[ + – ] Салон отделан экологически чистыми материалами Фото: Hyundai

Новый Hyundai Elantra поступит в продажу на родине в Южной Корее с весны, а в других странах появится во втором полугодии. Конкурентами модели станут Skoda Octavia и Toyota Corolla.

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