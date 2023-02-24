Hyundai готовят бюджетный электрокроссовер с запасом хода 400 км (фото)

Электромобиль Hyundai Creta, стоимость которого составит от 24 до 36 тысяч долларов, презентуют в конце 2024 года. Силовую установку для кроссовера позаимствуют у Hyundai Kona.

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Кроссовер Hyundai Creta получит электрическую версию. Автомобиль заметили в Индии во время тестов. Об этом сообщает сайт Rushlane.

Именно в Индии планируют производить электромобиль Hyundai Creta. Презентация модели состоится в конце 2024 года, а продажи стартуют в начале 2025-го. Стоимость кроссовера составит от 24 до 36 тысяч долларов и ежегодно будут выпускать по 25 000 электрокаров.

[ + – ] Запас хода электрокроссовера составляет 400 км

Ожидается, что электрический кроссовер Hyundai Creta оснастят 136-сильным мотором и батареей на 39,2 кВт∙ч от базовой версии модели Kona. Запас хода составит около 400 км.

Визуально тестовый прототип практически не отличается от бензинового Hyundai Creta второго поколения. Изменения претерпят бампера кроссовера – они прикрыты пленкой.

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Впрочем, не исключено, что дизайн электрокара будет абсолютно другим, ведь в его основу ляжет новый Hyundai Creta третьего поколения. В этом случае кузов модели второй генерации использован, чтобы преждевременно раскрывать внешность модели.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai готовят кроссовер, который станет недорогой альтернативой Tucson.

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