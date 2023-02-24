Hyundai готують бюджетний електрокросовер із запасом ходу 400 км (фото)

Електромобіль Hyundai Creta, вартість якого становитиме від 24 до 36 тисяч доларів, презентують наприкінці 2024 року. Силову установку для кросовера запозичать у Hyundai Kona.

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Кросовер Hyundai Creta отримає електричну версію. Автомобіль помітили в Індії під час випробувань. Про це повідомляє сайт Rushlane.

Саме в Індії планують виготовляти електромобіль Hyundai Creta. Презентація моделі відбудеться наприкінці 2024 року, а продаж стартує на початку 2025-го. Вартість кросовера становитиме від 24 до 36 тисяч доларів, і щороку випускатимуть по 25 000 електрокарів.

[ + – ] Запас ходу електрокросовера становить 400 км

Очікується, що електричний кросовер Hyundai Creta оснастять 136-сильним мотором і батареєю на 39,2 кВт∙год від базової версії моделі Kona. Запас ходу становитиме близько 400 км.

Візуально-тестовий прототип практично не відрізняється від бензинового Hyundai Creta другого покоління. Зміни зазнають бампери кросовера — вони прикриті плівкою.

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Утім, не виключено, що дизайн електрокара буде абсолютно іншим, адже в його основу ляже новий Hyundai Creta третього покоління. У цьому випадку кузов моделі другої генерації використали, щоб передчасно не розкривати зовнішність моделі.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai готують кросовер, який стане недорогою альтернативою Tucson.

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