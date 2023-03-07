Hyundai презентували стильний і недорогий електрокросовер із запасом ходу 490 км (фото)

Hyundai Kona Electric став більшим та отримав надбавку в потужності. Нові батареї забезпечують запас ходу до 490 км і заряджаються набагато швидше ніж раніше.

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Лінійка Hyundai Kona 2023 розширена – до бензинової та гібридної версій приєднується електромобіль. Модель другого покоління надійде у продаж із літа і її подробиці розкрили на офіційному сайті Hyundai.

Новий Hyundai Kona Electric отримав сучасні 400-вольтні силові установки. Як і попередник, він запропонований у двох версіях, але їх потужність збільшена і тепер становить 156 і 218 к. с.

[ + – ] Зарядка електромобіля стала швидшою Фото: Hyundai

Збільшено і ємність батарей – до 48,4 кВт∙год у базовій версії та 65,4 кВт∙год – у 218-сильній. Запас ходу також виріс і становить 342 та 490 км, відповідно.

Зарядити електромобіль Hyundai Kona у швидкому режимі на 80% тепер можна за 41 хвилину. До речі, зарядка тепер можлива навіть за температури -30 градусів.

[ + – ] Топова версія здатна проїхати 490 км без підзарядки Фото: Hyundai

Крім того, з'явилася функція двонаправленої зарядки – від батареї можна живити різні електроприлади. А ще кросоверу удосконалили систему рекуперативного гальмування і додали режим їзди з однією педаллю (авто уповільнюється, якщо відпустити газ).

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Електрокар Hyundai Kona візуально відрізняється від інших версій моделі дизайном передньої частини, але зберігає оригінальну діодну смугу на носі. Кросовер більший за модель першого покоління – досягає 4 355 мм у довжину при колісній базі 2 660 мм, а об'єм його багажника зріс до 466 л.

[ + – ] У салоні встановлені два великі дисплеї Фото: Hyundai

У салоні встановлені два 12,3-дюймові дисплеї. Серед опцій з'явилися акустика Bose та камери кругового огляду. Ціна Hyundai Kona Electric 2023 не розкрита, але модель залишиться найдоступнішим електрокросовером марки.

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