Hyundai презентовали стильный и недорогой электрокроссовер с запасом хода 490 км (фото)
Hyundai Kona Electric стал крупнее и получил прибавку в мощности. Новые батареи обеспечивают запас хода до 490 км и заряжаются гораздо быстрее, чем ранее.
Линейка Hyundai Kona 2023 расширена – к бензиновой и гибридной версиям присоединяется электромобиль. Модель второго поколения поступит в продажу с лета и ее подробности раскрыли на официальном сайте Hyundai.
Новый Hyundai Kona Electric получил современные 400-вольтные силовые установки. Как и предшественник, он предложен в двух версиях, но их мощность увеличена и теперь составляет 156 и 218 л. с.
Увеличена и емкость батарей – до 48,4 кВт∙ч в базовой версии и 65,4 кВт∙ч – в 218-сильной. Запас хода также вырос и составляет 342 и 490 км, соответственно.
Зарядить электромобиль Hyundai Kona в быстром режиме на 80% теперь можно за 41 минуту. Кстати, зарядка теперь возможна даже при температуре -30 градусов.
Кроме того, появилась функция двунаправленной зарядки – от батареи можно питать различные электроприборы. А еще кроссоверу усовершенствовали систему рекуперативного торможения и добавили режим езды с одной педалью (авто замедляется, если отпустить газ).Важно
Электрокар Hyundai Kona визуально отличается от других версий модели дизайном передней части, но сохраняет оригинальную диодную полосу на "носу". Кроссовер крупнее модели первого поколения – достигает 4355 мм в длину при колесной базе 2660 мм, а объем его багажника вырос до 466 л.
В салоне установлены два 12,3-дюймовых дисплея. Среди опций появились акустика Bose и камеры кругового обзора. Цена Hyundai Kona Electric 2023 не раскрыта, но модель останется самым доступным электрокроссовером марки.
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