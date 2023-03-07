Hyundai презентовали стильный и недорогой электрокроссовер с запасом хода 490 км (фото)

Hyundai Kona Electric стал крупнее и получил прибавку в мощности. Новые батареи обеспечивают запас хода до 490 км и заряжаются гораздо быстрее, чем ранее.

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Линейка Hyundai Kona 2023 расширена – к бензиновой и гибридной версиям присоединяется электромобиль. Модель второго поколения поступит в продажу с лета и ее подробности раскрыли на официальном сайте Hyundai.

Новый Hyundai Kona Electric получил современные 400-вольтные силовые установки. Как и предшественник, он предложен в двух версиях, но их мощность увеличена и теперь составляет 156 и 218 л. с.

[ + – ] Зарядка электромобиля стала быстрее Фото: Hyundai

Увеличена и емкость батарей – до 48,4 кВт∙ч в базовой версии и 65,4 кВт∙ч – в 218-сильной. Запас хода также вырос и составляет 342 и 490 км, соответственно.

Зарядить электромобиль Hyundai Kona в быстром режиме на 80% теперь можно за 41 минуту. Кстати, зарядка теперь возможна даже при температуре -30 градусов.

[ + – ] Топовая версия способна проехать 490 км без подзарядки Фото: Hyundai

Кроме того, появилась функция двунаправленной зарядки – от батареи можно питать различные электроприборы. А еще кроссоверу усовершенствовали систему рекуперативного торможения и добавили режим езды с одной педалью (авто замедляется, если отпустить газ).

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Электрокар Hyundai Kona визуально отличается от других версий модели дизайном передней части, но сохраняет оригинальную диодную полосу на "носу". Кроссовер крупнее модели первого поколения – достигает 4355 мм в длину при колесной базе 2660 мм, а объем его багажника вырос до 466 л.

[ + – ] В салоне установлены два больших дисплея Фото: Hyundai

В салоне установлены два 12,3-дюймовых дисплея. Среди опций появились акустика Bose и камеры кругового обзора. Цена Hyundai Kona Electric 2023 не раскрыта, но модель останется самым доступным электрокроссовером марки.

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