Hyundai обновили свою самую компактную и доступную модель (фото)

Hyundai i10 2023 года стал выглядеть современнее, а также получил расширенный список оборудования и новые варианты отделки. Двигатели модели остались без изменений.

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Hyundai обновили свой самый компактный хэтчбек i10. Модель получила измененную внешность и доработанный интерьер. Подробности рассказали на сайте Autoevolution.

Спереди обновленная модель отличается новыми ходовыми огнями и слегка измененным бампером. Задние фонари получили новую графику.

Также Hyundai i10 теперь можно заказать с новыми цветами кузова. Обновления коснулись и спортивной версии N Line, который стал сильнее отличаться от стандартной модели внешне. Помимо этого для хэтчбека предлагают новые 16-дюймовые легкосплавные диски.

[ + – ] Задняя часть хэтчбека подверглась незначительным изменениям Фото: Hyundai

Интерьер Hyundai i10 2023 стал современнее. Также для модели теперь доступен новый пакет Purple с тканевыми вставками в шотландскую клетку на сиденьях и фиолетовыми вставками.

[ + – ] Для стандартного хэтчбека предложат новые варианты отделки Фото: Hyundai [ + – ] Интерьер Hyundai i10 N Line отличается красными акцентами Фото: Hyundai

Оснащение хэтчбека было значительно расширено. Теперь в базовой комплектации доступны 4,2-дюймовая цифровая панель приборов, порты для зарядки устройств с разъемом USB Type-C.

[ + – ] Для модели предложат новую приборную панель и мультимедийный экран Фото: Hyundai

Хэтчбек можно оснастить 8-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, беспроводной зарядкой и телематикой Bluelink. Еще одним нововведением стали дополнительные функции безопасности Hyundai Smart Sense, включая обнаружение "велосипедистов" для предотвращения столкновения.

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Моторная гамма Hyundai i10 осталась без изменений. Модель по-прежнему будут предлагать с бензиновыми двигателями объемом 1,0 л (67 и 100 л. с.) и 1,2 л (84 л. с.), а также с 1,2-литровым 75-сильным турбодизелем.

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